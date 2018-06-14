華研與網易雲合作逐漸發酵 上半年業績不看淡

文創股華研音樂 (8446) 指出，3 月 29 日推出田馥甄 2018 年第一首曝光的新歌《愛了很久的朋友》，是劉若英導演的電影《後來的我們》的插曲，也是繼《小幸運》、《姐》後的電影金曲新作，歌曲上線 3 天即登 2018 年第一季網易雲音樂平台單曲及 MV 榜單冠軍，華研與網易雲音樂的合作逐漸發酵，雙方後續將規劃更多的線上與線下活動。華研儘管 5 月只有一場演唱會情況，但單月營收達 2.06 億元，為歷史次高，僅次於 2016 年 12 月(三場台北、三場海外演唱會)，累計前 5 月營收達 7.21 億元，年成長 32%。兩大成長動能為數位音樂的授權及藝人的演藝經紀。



華研指出，今年適逢前一輪演唱會告一段落，演唱會場次較少，藝人有更多時間投入音樂節商業演出及電視及網路實境節目，公司也將時間運用於新作品的開發；另外，自今年度 3 月份起與網易雲音樂展開策略合作，擴大音樂推廣的深度與廣度，授權收入大幅成長，在主要成本以往均已認列情況下，收入將直接貢獻在利潤上。



華研於 2017 年為藝人閻奕格推出新專輯後，作品及演出受到肯定，入圍今年度金曲獎最佳新人獎，金曲獎頒獎典禮將於 6 月 23 日舉辦，期盼再締佳績。



針對匯率問題，今年人民幣及美元相對新台幣升值，華研可望有匯兌利益，預估將挹注上半年業績。



華研昨天召開股東會，承認 2017 年每股稅後盈餘 6.81 元，並通過配發股利 6.5 元，包括現金每股 5 元及股票股利 1.5 元。股東會亦完成董監全面改選，經營管理階層維持不變，公司創辦人呂燕清連任董事長。

