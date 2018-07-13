全球黃豆貿易格局或生變：中國進口量十五年來將首次減少

過去多年以來，中國一直以驚人的「胃口」進口大豆。然而，這種持續數年的迅猛勢頭即將戛然而止。

中國農業部周四下調了 2018/19 作物年度大豆進口預估至 9385 萬噸，比上月預測值調減 180 萬噸。這表明，農業部預計大豆進口量將年增率減少 1.8%——這將是 2004 年以來第一次進口減少。

同一天，美國農業部在月度全球農產品供需報告中說，中國將在 2018/2019 種植季進口約 9500 萬噸大豆。

而美國農業部在 6 月還曾預計，中國大豆進口量將在 2017 年 9554 萬噸基礎上進一步增至 1.3 億噸，再度刷新曆史記錄。這意味著該部門對中國大豆進口量的預估方向已經逆轉，年增率降幅或達 2.1%。

過去二十年間，全球大豆貿易增幅的 85% 都來自中國。中國農業部在報告中預測稱：

中國對美國大豆進口加征 25% 關稅措施生效後，全球大豆貿易格局面臨重新平衡。

中國農業部還預計，進口大豆成本將繼續增加，預計到岸稅後平均中間價為每噸 3300-3500 元，較上月預測上調 100 元。此前央視網稱，7 月 6 日美國大豆進口關稅 25% 措施生效後，美國大豆進口成本增加 700—800 元 / 噸，較巴西大豆高約 300 元。

值得注意的是，目前國內外大豆價格仍將呈現大幅倒掛格局。中國農業部預計，受進口量縮減、進口成本增加影響，國產大豆需求向好，銷區批發均價中間價區間每噸 4175-4375 元，與上月預測區間一致。

中國高度依賴進口大豆，是全球最大進口國，幾乎買了全球市場上 60% 的大豆。2017 年，我國進口大豆的三大來源國依舊是巴西、美國和阿根廷。大豆是去年美國對華出口量最大的農產品，出口價值 120 億美元。

與此同時，美國農業部還下調了 2018-19 種植年美國大豆出口預估，同時預期大豆結轉庫存將創下 5.8 億蒲式耳的紀錄高位，因而上調了美國 2019 年大豆儲備預期，上調幅度達 51%。

中國糧油中心表示，今年美國大豆播種面積達到 3624 萬公頃，為歷史第二高水平，生長好於常年，預計產量有望超過 1.21 億噸，再創歷史最高紀錄。

中方調整大豆進口

央視網稱，國家糧油資訊中心高級經濟師表示，中國對美國大豆的採購已經從 6 月開始陸續減少。我國的大豆進口將轉向巴西、阿根廷、加拿大、俄羅斯等國家。

國家糧油資訊中心高級經濟師王遼衛周三接受央視採訪時表示，截至 6 月 28 日，我國已經 3 周沒有新增採購美國大豆，同期累計取消了 61.5 萬噸美國大豆訂單。

中國儲備糧管理總公司副總經理魯曉東周四在接受中央電視台採訪時稱，中國不用從美國進口，就完全能夠滿足國儲大豆需求，因「中國可以從南美以及參與中國一帶一路倡議的國家進口來滿足國儲大豆的需求」。

中國國務院關稅稅則委員會上月末發通知，自 7 月 1 日起，下調部分亞太國家包括大豆在內的進口關稅，從 3% 降至零。

美豆跌入熊市

美國農業部偏利空的供應報告打壓美國大豆期貨盤初價格。CBOT 主力合約 1808 盤中下跌 1.2%，觸及合約低位 8.22-1/4 美元 / 蒲式耳，為 2008 年以來最低水平。

自從 4 月中旬至今，美國 CBOT 大豆期貨價格已累計跌去約 21%，步入技術性「熊市」區間。

荷蘭 ING 集團認為，目前美豆已經將貿易爭端完全反映在了價格里，因此後續下跌空間不大，未來 12 個月價格可能交投於每蒲式耳 8 美元至 8.7 美元之間。