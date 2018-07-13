〈虛擬貨幣新趨勢〉加入加密貨幣派對 億萬富翁Cohen投資加密基金

比特幣近期苦守 6000 美元支撐之際，傳來對沖基金億萬富翁 Steven Cohen 也加入了加密貨幣的這場派對，對近期走勢不振的加密貨幣來說，無異是劑強心針。

據《彭博社》報導，科恩家族辦公室於 2010 年成立的 Cohen Private Ventures 投資了一家新對沖基金 Autonomous Partners，該基金主要是收購區塊鏈相關公司的股權及投資加密貨幣。

這家加密貨幣對沖基金是由早期加密貨幣提倡者 Arianna Simpson 去年成立，Simpson 表示，該基金的重量級投資人還包括頂級風投 Union Square、Coinbase 執行長 Brian Armstrong 以及 Craft Ventures 聯合創辦人 David Sacks。

Cohen 的風險投資部門過去曾和 Simpson 有過合作關係，2015 年投資她的風險基金 Crystal Towers Capital，該風險基金為 AI 債務催收新創公司 True Accord 等提供資金。

Simpson 指出，該公司還將其一小部分資金用於投資大型加密貨幣，如比特幣和以太坊，同時關注下一代的加密貨幣。

Simpson 關注的領域包括：尋求加速金融交易的公司、加密貨幣基礎設施領域的公司，幫助匿名所有權的隱私貨幣，以及尋求解決區塊鏈可擴展性問題的公司。例如，她投資了一個允許創建分散交換的協議，或者不需要中央管理團隊運作的交易所。

加密貨幣基金最近正快速崛起，據 Autonomous Research 的數據顯示，在目前 249 個加密基金中，有 70% 是在去年成立的，儘管今年加密貨幣暴跌，但對沖基金經理和其他投資人仍持續進行相關投資。