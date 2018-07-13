南向布局有成 山林水簽署第一階段128億馬國吉蘭丹州水管汰換工程MOU

山林水環境工程 (8473) 南向布局傳捷報，日前由董事長郭淑珍領軍，率領團隊至馬來西亞，在王室特別事務官拿督斯里、州政府首長等官員見證下與吉蘭丹州水務公司 (AKSB) 簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄 (MOU)，取得吉蘭丹州自來水管汰換統包工程議約權，第一階段財政撥款以馬幣 17 億令吉(約 128 億元) 先行汰換 2,900 公里管線。以全州管線總長度 6,347 公里計算，推估全案總金額將超過馬幣 35 億令吉(約為 264 億元)。山林水總經理吳人傑表示，本次與馬國吉蘭丹州 AKSB 簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄，視同取得進軍東南亞的第一張門票，山林水將成為指標型業者，未來更可複製此經驗至馬國各州，並可望持續開拓東南亞其他國家市場，同時可推升未來營運成長，增添新動能。



此次簽定的合作公司 AKSB 為吉蘭丹州唯一的水處理運營商，負責全州供水運作，由於吉蘭丹州水管平均年齡已達 35 年，以致非用水損失高達 48%，造成該州非財政收入的水 (NRW) 的比例高、水質較差，加上近年來新居民持續增加，使得汰換管線需求增加，AKSB 必須加速實現全州管線的汰舊換新工程。



吳人傑指出，此次率領山林水團隊能夠脫穎而出，順利取得「優先議約權」資格，主要是憑藉累積多年豐富的環工經驗及厚實的技術，同時兼顧成本並確保專案品質的能力，最終贏得 AKSB 青睞，成為馬國吉蘭丹州水務公司優先統包工程承攬商。吉蘭丹州是馬國北部的農業重鎮，同時也是全世界棕櫚樹第二大產國，除搾油功能外 其他部位皆可製造成生質能燃料棒以達到循環再利用之目的，山林水 將利用本身既有技術開發馬國第二項商機。



隨著東南亞市場經濟起飛，水務環境工程需求同步增長，產生龐大商機，包含馬來西亞、泰國、越南等地都會有水務環工的相關需求。此次山林水成功進入馬來西亞市場，將奠定山林水在東南亞市場的優勢根基。

