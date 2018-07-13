盤前財經大事搶先讀2018年7月13日

今日操盤前瞻

川普出訪英國

美國 7 月消費者信心指數

Fed 貨幣政策半年報

日本 5 月工業生產

除權息：聚陽、正新、王道銀、海悅、仲琦、新興、智易、臻鼎 - KY、老爺知、億豐、金山電

增資股上市：美食 - KY

〈美中貿易再戰〉愈演愈烈 我國金融業對美中兩國曝險 12.1 兆元

中美貿易戰愈演愈烈，根據金管會統計，截至今 (2018) 年 5 月底，我國金融業對美中兩國曝險約 12.1 兆，其中對美國曝險 9.85 兆、對大陸曝險 2.25 兆。閱讀全文...

〈外銀看今年景氣〉成長速度已見頂 星展估今年台灣 GDP 成長率 2.8%

針對台灣景氣看法，星展集團經濟學家馬鐵英今 (12) 日表示，今 (2018) 年 2 月將台灣全年經濟成長率 (GDP) 從 2.5% 上修至 2.8% 後，目前星展維持今年 GDP 成長 2.8% 的預測。閱讀全文...

〈大立光法說〉布局 7P 及潛望式鏡頭 提升競爭門檻也將成明年成長動能

大立光 (3008-TW) 確定在明年推出 7P(塑膠鏡片) 手機鏡頭組產品，另外執行長林恩平今 (12) 日在法人說明會也指出，公司已完成開發潛望鏡鏡頭，目前開始出貨，可預期大立光開發完成這兩項光學元件產品，將成公司明年成長動力。閱讀全文...

明年起上市公司須揭露員工薪酬資訊 證交所訂申報規定

由於外界持續關注員工薪資合理性問題，證交所昨 (12) 日表示，依金管會今 (2018) 年 4 月 24 日發布的新版公司治理藍圖，將增訂上市公司員工薪酬統計資訊申報規定，上市公司將於明 (2019) 年起首次申報今年「非擔任主管職務之全時員工」薪資資訊。閱讀全文...

美債殖利率何時倒掛？大摩預言：就在 2019 年中期

上周，美債出現 11 年來最平的殖利率曲線，引發市場對美債長天期和短天期殖利率曲線進一步倒掛的擔憂。摩根士丹利表示，預期到了 2019 年中期，美債殖利率曲線就會出現倒掛，建議增持美國國債。閱讀全文...



