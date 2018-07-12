明年起上市公司須揭露員工薪酬資訊 證交所訂申報規定

由於外界持續關注員工薪資合理性問題，證交所今 (12) 日表示，依金管會今 (2018) 年 4 月 24 日發布的新版公司治理藍圖，將增訂上市公司員工薪酬統計資訊申報規定，上市公司將於明 (2019) 年起首次申報今年「非擔任主管職務之全時員工」薪資資訊。

金管會日前宣布，明年 6 月底前，上市櫃的公開資訊將增設一個新欄位，揭露上市櫃公司員工薪資資訊，希望給上市櫃公司一定程度壓力，讓公司能夠重視員工薪資問題。

證交所表示，經過參考國際間薪酬申報規定、上市公司意見後，除現行已於每年 3 月底前公告申報的年度財報附註資訊，包括員工總人數、薪酬總金額的概況資訊之外，上市公司明年 4 月底前，應另申報前一年度非擔任主管職務的員工薪資資訊，並以全時員工 (不含部分工時員工) 及其實際薪酬所得 (不含股份基礎給付之評價金額) 為申報範圍。

證交所表示，明年起各上市公司都應揭露非擔任主管職務全時員工薪資「平均數」，且預計 2020 年起，再增加揭露非擔任主管職務全時員工薪資「中位數」，讓各公司員工薪酬統計結果，更具參考性及可比較性。

此外，證交所將增修公開資訊觀測站彙總查詢報表，每年 6 月底前揭露所有上市公司申報的員工薪酬資訊，包括財報附註揭露的全部員工 (不含董事) 平均員工福利費用、平均員工薪資費用、同產業公司平均數，非擔任主管職務之全時員工 (不含董事、經理人) 的薪資平均數與中位數等。

另外，證交所也將依 3 項篩選標準，包括第一、非擔任主管職務員工年度薪資平均數未達 50 萬元者；第二、公司獲利表現 (EPS) 較同業為佳，但非擔任主管職務全時員工年度薪資平均數低於同業水準；第三、公司 EPS 較前一年度增加，但非擔任主管職務全時員工年度薪資平均數較前一年度減少等，以欄位標示公司是否有薪資費用與經營績效不相當情事，供外界參酌。