【華冠投顧】美參院提案監督關稅案 加權重回年線補缺口

鍾騏遠 分析師
一分鐘盤勢掃描：
# 熱門股追蹤
6153 嘉聯益：股價受到可成賣股的影響
出現大幅度的拉回，量能同時也進一步擴大
下跌放量的同時，要思考為何有人願意出手接單
目前半年上揚、具有支撐性，後續留意季線即可
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2456 奇力新：今天做手做價反轉站回月線
量能雖然未達均量，但比前兩天量能增加許多
若明天量價能齊揚，月線有機會重回多方。
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2371 大同：自周一創新高之後，股價持續上揚
守在布林通道的上軌，量能也都在均量之上
經營權之爭短線不易落幕，股價仍有機會表現
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2337 旺宏：目前股經整理過後、線型開始轉正
年線扣抵在相對低檔、即使還原權值來看
年線仍在上揚的角度，留意後續法人進出狀況
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3504 揚明光：短線帶量反彈之後，遇到月線反壓
由於量能已放大、預期季線之上將有強力支撐
下周起月線扣抵進入低檔區，有利多方攻擊
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# 台股盤勢分析：
中國股市今天跌深反彈，主要原因是
美國參議院提案監督關稅案
對於川普近期的舉動
未來可能傷害美國製造業
以及農業的發展。
因此，引起了共和黨的關注
法案雖不具約束力
但也成為川普期中選舉的風向球
"如果" 貿易戰能適可而止
全球股市將在第三季重回多方趨勢
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今天盤面上除了被動元件反彈外
生技類股戰線進一步擴大
但是因生技類股先前整理已久
指標股仍沒有明顯的攻擊
許多人仍持觀望的角度
不過生技類股經多年整理
多數公司都有國際經營的實力
後續除了題材發酵之外
生技類股本身的基本面
將會是股價續強的理由
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另外，被動元件經整理後
多數籌碼仍舊凌亂
不過如果要尖頭反轉向下
前提是產業未來將走入空方
"但是" 車用電子需求成長
趨勢長線仍是正向看好
近期股價經整理之後
仍有成長表現的空間
只是類股經歷盪盪之後
不易出現像先前一樣的飆漲
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這段過渡期間，光學、生技
都有可能成為接棒的類股
理由是大立光重回年線
玉晶光的多方走勢
加上強勢股揚明光經整理後
股價出現帶量上揚
可見光學行情沒有消失
接下來將出現資金輪動行情
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。