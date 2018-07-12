【華冠投顧】美參院提案監督關稅案 加權重回年線補缺口

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

6153 嘉聯益：股價受到可成賣股的影響

出現大幅度的拉回，量能同時也進一步擴大

下跌放量的同時，要思考為何有人願意出手接單

目前半年上揚、具有支撐性，後續留意季線即可

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2456 奇力新：今天做手做價反轉站回月線

量能雖然未達均量，但比前兩天量能增加許多

若明天量價能齊揚，月線有機會重回多方。

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2371 大同：自周一創新高之後，股價持續上揚

守在布林通道的上軌，量能也都在均量之上

經營權之爭短線不易落幕，股價仍有機會表現

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2337 旺宏：目前股經整理過後、線型開始轉正

年線扣抵在相對低檔、即使還原權值來看

年線仍在上揚的角度，留意後續法人進出狀況

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3504 揚明光：短線帶量反彈之後，遇到月線反壓

由於量能已放大、預期季線之上將有強力支撐

下周起月線扣抵進入低檔區，有利多方攻擊

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# 台股盤勢分析：

中國股市今天跌深反彈，主要原因是

美國參議院提案監督關稅案

對於川普近期的舉動

未來可能傷害美國製造業

以及農業的發展。

因此，引起了共和黨的關注

法案雖不具約束力

但也成為川普期中選舉的風向球

"如果" 貿易戰能適可而止

全球股市將在第三季重回多方趨勢

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今天盤面上除了被動元件反彈外

生技類股戰線進一步擴大

但是因生技類股先前整理已久

指標股仍沒有明顯的攻擊

許多人仍持觀望的角度

不過生技類股經多年整理

多數公司都有國際經營的實力

後續除了題材發酵之外

生技類股本身的基本面

將會是股價續強的理由

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另外，被動元件經整理後

多數籌碼仍舊凌亂

不過如果要尖頭反轉向下

前提是產業未來將走入空方

"但是" 車用電子需求成長

趨勢長線仍是正向看好

近期股價經整理之後

仍有成長表現的空間

只是類股經歷盪盪之後

不易出現像先前一樣的飆漲

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這段過渡期間，光學、生技

都有可能成為接棒的類股

理由是大立光重回年線

玉晶光的多方走勢

加上強勢股揚明光經整理後

股價出現帶量上揚

可見光學行情沒有消失

接下來將出現資金輪動行情

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。