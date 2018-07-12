【華冠投顧】「貿易戰利空」果然淬煉出「被動元件」新一輪強勢股

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、8163 達方

＜大盤分析＞

昨日新一輪的美中貿易戰雖然導致台股大跌，但昇楷提醒「從大盤成交量創新低、OTC 指數明顯有守來看，貿易戰利空已逐漸鈍化，川普提升美中貿易戰強度利空可能會衝擊股市一兩天，但未必會造成持續拉回」。

結果利空消化的速度比預期更快，僅僅反應了一天，今日亞股全數反彈，台股在除息蒸發 17 點的情況下 + 61 點，填補昨日的向下缺口並重上年線，OTC 指數 + 0.93% 收復十日線，期貨更是由明顯逆價差收斂至平價差，多方重新拿回發球權。

大盤今年除權息迄今已蒸發掉 236 點的空間，還原權息後的線形其實不算弱，在國際股市中更屬佼佼者，但就線論線，10800 點之上就會逼近短線套牢帶，未見放量勢必難以衝關，因此後續的看盤重點首重成交量，之前整理期的成交量是愈低愈好（代表外資賣壓影響力愈來愈低），但之後的價量關係則需要轉變成價漲量增、價跌量縮的正向關係才有利多頭攻堅。

＜操作策略＞

操作策略維持不變，適度切入強勢股，並以上週五低點 10524 點作為多方防守點。後市若見大盤放量至 1600 億規模上攻 10800 點，則可放大多頭部位。

＜強勢族群及個股＞

昨日「被動元件族群」遇上台股利空與龍頭廠國巨大股東賣股利空之雙重打擊，昇楷提醒「正好可以藉由利空來進行壓力測試，只要觀察族群裡頭的個股有哪些可以量縮穩守月線、頸線或上升趨勢線支撐，便能篩選出族群整理結束時的領頭股」。

就以被動元件三巨頭還原權息的走勢為例，昨天遭逢利空的《2327 國巨》下跌不見爆量，離月線更是離得老遠，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》通通低量守月線和頸線，其實已悄悄浮現整理末端的跡象。

三巨頭中又以《2492 華新科》最特別，不但昨日盤中走勢低點愈墊愈高而且日Ｋ棒收紅Ｋ，今日早盤當大盤還在盤下震盪時，更是不小心偷偷率先突破昨日高點，這種利空下淬煉出的強勢股，當然不可錯過，早盤帶領學員切入，終場大漲 7.75% 重上所有均線。

被動元件三巨頭不論就線形、價量而言都還是極強的結構，有機會輪流帶頭，短線當以華新科的上攻節奏最有效率。除了技術面、籌碼面優勢外，華新科基本面兼具 MLCC 和晶片電阻的漲價效應，其 6 月營收首次突破 40 億大關達 42.75 億元，續創歷年單月新高紀錄，加上擴產的產能陸續開出、產品布局高附加價值領域，後市更不乏題材面加持。

三巨頭之外，二線股今天還有《6173 信昌電》、《6127 九豪》漲停，《8163 達方》、《2478 大毅》、《6155 鈞寶》... 等大漲，整個族群裡頭仍有不少個股是攻守俱佳的潛力股，但昇楷之前也曾分析過被動元件有某些次族群已明顯有獲利跟不上股價的情形，不能看到大漲就認為是好的而亂追一通，二線股當中究竟哪些才是潛力股？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。