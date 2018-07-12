歐股盤中─主要指數走揚 泛歐 Stoxx 600上漲0.40%

市場持續關注美中貿易戰情勢，今 (12) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.40%。

台北時間週四下午 5 點 50 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.40%，德國 DAX 指數上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數上漲 0.37%，英國 FTSE 指數上漲 0.66%。

今日開盤後不久，泛歐 Stoxx 600 指數便上漲約 0.25%，各類股多呈現走揚。

德國藥品包裝公司 Gerresheimer 上調獲利預期，股價大漲 6%。

航運公司 Moller-Maersk 獲高盛調升股票評級，股價上漲逾 3%。

美國媒體巨頭 Comcast 把收購英國電視公司 Sky 的價碼，提升至 340 億美元，帶動 Sky 股價上漲 2.7%。

挪威最大金融機構 DNB Bank ASA 在發布第 2 季財報後，股價重挫 5%。

美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢升級。

美國貿易代表署 (USTR) 發布聲明，稱另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，預計於徵求公眾意見程序結束後，自 8 月 30 日起生效。

商品清單內容，涵蓋服飾、電視零件、冰箱等產品，但不包括手機。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。

中國商務部則強調，絕不屈服於美方的威脅，將進行反擊。