〈全球傳動展望〉上半年營收創高 全年每股純益挑戰8元以上 年增3倍

傳動元件大廠全球傳動 (4540-TW) 將於 8 月中旬掛牌上市，今年 6 月、第 2 季與上半年營收均創新高，法人認為，全球傳動今年上半年每股純益可望達 4 元，下半年隨著新產能陸續開出，全年每股純益可望上看 8 至 10 元，相當於去年的 3 至 4 倍。

總經理李進勝表示，工業 4.0 造成需求擴張，與 2008 年時期短暫榮景的營收結構基礎不同，早期包括通訊協定、連線概念都還未整合，目前已整合完成，預期這波工業 4.0 帶來的需求成長將持續發展。

全球傳動今年 3 月起單月營收屢屢改寫歷史新高，6 月營收 3.31 億元，年增 38.87%，創新高；第 2 季合併營收 9.75 億元，季增 30.79%，年增 48.18%，創單季營收新高；上半年累計營收 17.21 億元，年增約 5 成，創歷年同期新高。

法人預估，全球傳動第 2 季受惠新台幣持續貶值，業內外皆美，從第 1 季每股純益 1.41 元來看，上半年每股純益可望達 4 元，下半年隨著新產能陸續開出，全年每股純益可望上看 8 至 10 元，相當於去年的 3 至 4 倍。

全球傳動成立於 2010 年，目前主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌與滾珠花鍵等，目前產品營收比重分別為 55%、 41% 與 3.4%，其他產品還包括單軸機器人、直線軸承、聯軸器與螺桿支撐座等，其中，滾珠花鍵為機器人的核心元件，毛利率表現不錯約 4 成左右，隨著未來設備產能擴充，可望持續提升營收比重。

全球傳動產品應用範圍涵蓋自動化產業、半導體工業、產業級機械、醫療級工業、綠能設備、工具機機械、機器人產業、自動倉儲系統與停車場設備等相關產業，外銷比重約 84%，中國市場為最大宗、約占 50% 至 60%，內銷市場約 16%，歐洲市場 4%。

全球傳動將辦理初次上市前現增，現增發行普通股 1.1 萬張，其中，競拍張數逾 7000 張，將於 7 月底進行上市前競拍，並於 8 月進行公開申購作業，若以送件日起算，預計於 8 月 15 日掛牌上市。