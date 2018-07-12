【華冠投顧】中興解禁 亞股回神

◆ 劉彥良 盤後分析

傳美國商務部解除中興通訊對美的採購禁令，中興飆漲 22%，滬深兩市也一路走高，終場上綜指數大漲 2.16%、深圳指數大漲 2.77%，而台股也開低走收漲 61 點或 0.58%。

今天和周一三結構雷同，由權值股領軍上攻，元大台灣 50 大漲 1.16%，漲幅最高的在於 2492 華新科、2327 國巨、2303 聯電等。而下午召開法說的股王 30089 大立光燎大漲 2.71%，帶起二線光學 3630 新鉅科、3406 玉晶光、3059 華晶科都大漲逾 4%。

昨天已經告訴大家不用悲觀，包括落底訊號出現、期貨翻多訊號出現，以及 KD 和 MACD 指標都有利多方，台股自然是持續走跌深反彈之路。不過上方月線壓力已下至 10791，此外還有季線和半年線反壓，尤其是半年線扣抵值將往今年最點，故指數上檔空間有限，尤其是在 10850 以上的壓力就會特別明顯。

目前盤面上仍缺乏主流、個股表現為主，持續看好修正過的業績成長股，包括漲價概念股如被動元件、MOSFET、矽晶圓和二線光學等。至於操作上則以短打為宜，並且持股水位要在 7 成以下。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估