【日盛投顧】下有撐 上有壓 區間整理

◆盤勢分析

1. 中美貿易戰愈演愈烈，美股週三呈現下跌，惟亞股已經先行反應，故週一亞股普遍於開低後隨即拉升，台股亦呈現開低走高，各類股皆有表現，終場指數上漲 61.54 點，漲幅 0.58%，收在 10738.38，成交金額 1319.21 億元。

2. 觀察台股技術面，6 月下旬回測年線後，近半個月皆在年線附近呈現反覆整理格局，由於年線（目前在 10725）持續走揚中，且 4 月底、5 月初 10500 附近整理平台具型態支撐，即便近期台股量能不足，指數下檔空間有限。不過，觀察台股上檔壓力區，目前 20、60 日均線持續下滑中，且 5、6 月頭部型態頸線壓力在 10800 附近，即便近期日 KD 指標來到相對低檔呈現黃金交叉向上，上檔空間恐怕也將有限。綜合上述，由於台股技術面現階段呈現下有支撐、上有壓力情況，推測近期台股以區間整理格局機率居大，推測整理格局區間約在 10500-10800。觀察台股籌碼面，外資 + 8.06 億元、投信 - 0.15 億元、自營商 + 17.90 億元，三大法人合計買超 25.81 億元。

區間整理 個別族群表現

觀察台股盤面結構，電子 + 0.64%、金融 + 0.75%、非金電 + 0.39%、櫃檯指數 + 0.93%，近期各區塊皆呈現下跌，盤面普遍呈現個別族群表現，電子股短中多架構不變者，僅存被動元件、設備，中期偏多架構不變者，包括部份 IC 設計、連接線器、光學；金融股近期隨著盤勢拉回，惟具指標或佔權值個股，中多架構沒有改變，操作上仍可留意個股；非金電則是以較不受貿易戰影響的生技股、內需股、水泥股，短線最具題材且最有表現空間。