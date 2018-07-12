VHQ-KY計劃分拆 明年將赴港掛牌上市

在台上櫃的影視後製公司 VHQ-KY (4803-TW) 計劃分拆中國的業務到香港上市，以應對在中國市場發展的策略。

VHQ 董事長劉國華在 6 月份於採訪中表示，公司預計將在未來 12 到 18 個月內在香港進行 IPO，籌資的金額等相關細節目前未定，他表示，香港的估值較高，此舉也是為了朝向中國市場發展。

「來自香港的資助將有助於我們未來在中國市場的發展」劉國華說道。

劉表示他已經與他所謂的「大男孩們」談到了在香港 IPO 之前，他們將作為基礎的投資者。目前投資者未知。值得一提的是，阿里巴巴集和大連萬達集團是 VHQ 之前合作過的公司。

週三 (12 日) 盤中 VHQ 股價一度上漲 9.7%，這是該公司自 4 月 30 日以來的最大盤中漲幅，終場漲幅收斂至 8.68% 以新台幣每股 169.0 元作收。

VHQ-KY 股價日線走勢圖 (今年以來表現)

VHQ-KY 成立於 1987 年，是新加坡媒體公司，主要業務為電視廣告，2014 年後新增多媒體相關創意與特效的業務。營運據點多分布在亞洲，主要客戶來自中國，近期曾參與《三生三世十里桃花》的後期製作。

劉國華表示，VHQ 同時也在積極收購內容製作商來進行擴張，目標在未來五年內，中國業務的銷售額成長五倍，其中包含來自電視和互聯網內容的營收成長。中國目前貢獻了該公司 65% 至 70% 的營收。

儘管目前 VHQ 在中國後製和特效業務的市占率不到 2%。該公司計劃在未來兩到三年內將在中國的員工人數從現在的 400 人增加到 1000 人。

目前，中國即將超越北美成為世界上最大的電影市場。根據《彭博社》的分析，去年中國的票房收入增長了近 30%，達到 86 億美元，而北美的票房營收則下降了 2.7%，達到 111 億美元。今年第一季中國電影院營收超過北美，主要是來自於農曆新年假期的強勁動能。