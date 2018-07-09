VHQ-KY上半年營收創同期新高 完成收購北京子公司估7月貢獻營收

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803)6 月合併營收為 1.45 億元，月增 7.4%，較去年同期增加 34.54%，累計上半年合併營收為 7.49 億元，創歷年同期新高，較去年同期成長 21.59%。VHQ 表示，今年上半年承接的電影後製及特效業務維持雙位數以上成長，加上新增的網劇後製業務，受惠每部網劇後製費用隨整體製作預算倍增亦明顯成長，帶動上半年業績創同期新高。



VHQ 目前在手的訂單能見度已延長至 2019 年上半年，大部分為重要級後製訂單，加上公司自去年下半年切入網劇後製業務，已獲客戶及市場肯定，今年網劇後製訂單預期倍增，整體影像後製業務表現展望樂觀。



VHQ 表示，公司已於 6 月 12 日完成收購北京子公司 14% 股權，北京子公司將成為公司 100% 持有之子公司，將可 100% 認列北京子公司獲利，於 7 月份即可貢獻營收。2017 年收購 32% 股權增加貢獻全年 EPS1.32 元，隨中國電影與網劇後製業務成長，以及 VHQ 對北京子公司持股增加，公司對於整體產生效益樂觀。



VHQ 表示，為拓展公司影像後製業務的全方位佈局，全面跨足廣告、電影、網劇、電視劇及遊戲等市場，並提高上下游業務的垂直整合效益，進一步提升公司在亞太影像後製業務的規模及市占率。今年夏天將陸續有電影作品上映，預計能取得良好的市場口碑和業內聲望，對公司未來收益提高奠定基礎。