VHQ-KY訂單能見度至明年8月 全年營收、獲利均可望優於去年

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (27) 日召開股東會，VHQj 董事長劉國華表示，目前訂單能見度已至 2019 年 8 月，下半年營運表現可望優於去年同期，全年營收與獲利表現均可望優於去年；香港子公司預計明年下半年掛牌，掛牌前可望引進大型企業策略投資者。

VHQ 已於第 2 季完成收購北京木星時代 7 成股權，劉國華表示，木星時代成立 4、5 年以來，每年均有 1 部作品營收入帳，今年也將有 1 部作品於第 3 季認列，未來希望朝著 2 年製作 3 部作品的目標邁進。

以本業表現來看，劉國華表示，目前訂單能見度超過 1 年，已至 2019 年 8 月，今年營運展望樂觀，下半年營運表現可望優於去年同期，而全年營收與獲利表現均可望優於去年，有信心接下來 5 年營運表現都將持續向上攀升。

VHQ 去年下半年起開始切入網劇後製業務，劉國華表示，相較於去年 2 部小規模網劇訂單，今年目前已有 4 部網劇後製訂單，而去年網劇後製約占整體營收 10%，今年在訂單量增帶動下，網劇後製營收可望較去年明顯成長。

VHQ 日前公告將擔保其香港子公司發行 1500 萬美元可轉換公司債，並以策略聯盟方式引進 4 家投資者，先前傳出包括騰訊娛樂、阿里影業與百度等，均有意入股香港子公司，對此，劉國華表示，香港子公司預計於明年下半年掛牌，但掛牌前才可望引進大型企業策略投資者。

此外，市場傳出 VHQ 將於第 3 季再購併 1 家網劇製作公司，而 VHQ 將於 8 月召開股臨會，屆時相關投資細節可望更為明朗。