〈內閣改組〉戰鬥內閣就位 5部會大換血 國安基金操盤手蘇建榮升任財長

內閣人事底定，行政院長賴清德今 (12) 日宣布內閣改組名單，5 部會首長換人，其中與財經相關的僅有財政部長許虞哲將去職，由次長蘇建榮升任，由於因應年底選舉，此次內閣改組被視為戰鬥內閣就位，蘇建榮為現任國安基金操盤手，升任財政部長一職，被視為政府要全力鞏固台股與股民的心。

賴清德宣布，依照執政節奏的需要，特別是在蔡總統任期的頭兩年，行政團隊的任務就是迅速規劃各項建設及改革，所有攸關的法律、計畫、方案、特別預算等，行政團隊都用「急行軍」的速度一一完成，前兩年是規劃，未來兩年就是落實執行，因此決議內閣改組。

許虞哲為政大財稅幫，被視為行政院前院長林全遺留下來的「老藍男」，就任期間，除了與媒體應對能力備受疑慮之外，也曾因兆豐銀行被美國重罰一事，被質疑不適任，在今年年初就開始多次被點名在稅改階段性任務完成後就會去職。

賴清德表示，「許部長親自表示階段性任務完成，應該要交棒給青壯世代。」但政府看中許虞哲專業，表示未來會另有任用，新任財政部長將由長蘇建榮升任。

今年 56 歲的蘇建榮，為美國賓州州立大學經濟學博士，過去曾擔任台北市政府財政局局長、國立台北大學財政學系教授、國立中興大學法商學院財政學系專任副教授、淡江大學產業經濟學系專任副教授以及財政部賦稅改革委員會（所得稅組）研究員等職務，經歷豐富。

內閣 5 人換血 菊系吳宏謀重回內閣

除了財政部長換人，內政部長葉俊榮將轉任教育部長，內政部長將由與朝野立委互動佳的行政院發言人徐國勇轉任，行政院發言人一職由原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接任。而交通部長賀陳旦完成階段性任務確定走人，遺缺將由具工程專業背景的台灣港務公司董事長吳宏謀出任。法務部長則將由受蔡總統信賴的調查局長蔡清祥升任，現任法務部長邱太三則轉任總統府副秘書長。

其中，將任交通部長的吳宏謀，曾任高雄市副市長，也是總統府秘書長陳菊的菊系人馬，吳宏謀將是內閣成員中，繼勞動部長許銘春、交通部政次王國材、衛福部政次何啟功、行政院副發言人丁允恭之外，第 5 位陳菊人馬，這也顯示賴揆現階段與蔡英文總統及陳菊合作無間。

5 大部會首長大換血，被視為為因應年底選舉打造的戰鬥團隊，今天人事宣布後，下周一 (16 日) 就將進行交接。