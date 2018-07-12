漢翔攜手清華AIMS航太智慧製造

漢翔 (2634) 與清華 AIMS「人工智慧製造系統研究中心」(Artificial Intelligence for Intelligent Manufacturing Systems Research Center; AIMS)簽署合作備忘錄。科技部政務次長許有進表示，科技部推動「AI 創新研發中心」，主要希望從學界先行的方式，佈局未來的人才發展及具潛力的應用。其中，智慧製造是一個重要立基點，以臺灣相對優勢的製造科技為基礎，加上具備軟、硬體整合的物聯網發展條件，持續強化與世界頂尖研究中心和跨國企業的合作，來推動 AI 產業化和產業 AI 化，協助臺灣產業創新升級。漢翔三個廠區的機台整合，結合智慧製造及智慧機械，提升生產效益及品質已見成效，成為有力的場域實證。



漢翔董事長廖榮鑫身兼 AIMS 理事表示，漢翔近年在營運上有三大目標：國機國造、智慧製造、整合供應鏈。面對國際市場競爭，廖榮鑫提出三項思考管理策略，包括市場趨勢、產品定位及合作模式，漢翔在藉由佈局工業 4.0 完成「iAIDC 智慧漢翔」平台，不論在軍用設備或民用產品的生產上，從產品設計到製造的整個流程，已高度數位化達到接近 9 成的比例，而接續完成「AIDC 決策戰情中心」後，漢翔下個階段將發展工業 AI。



廖榮鑫指出，清大擁有豐沛的研發能量，是國內產業發展的重要後盾，漢翔期望借重清大簡禎富教授暨人工智慧 (AI) 智慧製造系統研究中心，在「智能化生產排程 」、「智慧化供應鏈建構」、「人工智能參數決策優化」、「機器視覺檢測」、「深度學習」等人工智慧的技術，讓漢翔在自動化與機器人的技術更為精準，進入「智慧工廠」的新領域。



科技部推動 AI 創新研究中心專案，預計 5 年投入 50 億元經費，成立 4 個 AI 創新中心，包括設在國立清華大學、專注智慧製造的「人工智慧製造系統研究中心」。



AMIS 主任清華大學簡禎富講座教授簡禎富表示，該中心的目標為發展以臺灣製造為利基，打造對臺灣產業有具體貢獻的國際級 AI 研究中心。AIMS 中心以重要產業場域為實證，促進跨團隊整合以推動更前瞻的 AI 智慧製造研發和產業實踐，目前已初步媒合四組團隊與漢翔進一步合作研發，未來希望能促成更多團隊與漢翔領導「臺灣航太產業 A-Team 4.0 聯盟」之廠商有更多合作。

