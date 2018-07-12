7月面板止跌回穩 第三季進入備貨 友達填息可期

友達 (2409) 緊接著群創 (3481) 之後，於今 (12) 日除息，每股配發 1.5 元現金股息，除息參考價為 11.9 元，第三季旺季來臨，備貨浮現，7 月之後面板可望止跌回穩，帶動面板雙虎填息表現，友達緩步墊高到 12.15 元，漲幅逾 1%，群創一度翻紅。TV 面板報價自去年 7 月起跌，跌勢維持一年，32 吋、40-43 吋、50 吋面板價格低於前一波景氣低點，面板廠針對 6 代進行產品線調整，TV 面板供應減少，以及市場庫存持續去化，中美貿易戰火並未擴及大陸製造 TV 整機，市場觀望氣氛消除，第三季備貨買盤出籠，7 月之後 TV 面板價格可望止跌反彈，產業面出現轉機，增添友達填息動能。



友達第二季合併營收 750.5 億元，季增率 0.8%，年減率 11.1%，第二季大尺寸面板出貨量約 2,798 萬片，季減率 2.1%，年增率 4.2%，第二季中小尺寸面板出貨量約 4,532 萬片，季減率 2.7%，年增率 17.3%。



友達將於 7 月 26 日召開線上法人說明會，公布第二季財報，第一季仰賴一次性業外收入挹注，單季稅後盈餘 43.1 億元，季增率 2.7%。每股稅後盈餘 0.45 元，反映 TV 跌價，法人推估，第二季毛利率、營益率同步下滑，分別降到 10%、3%，單季稅後盈餘降至 16.93 億元，每股盈餘 0.18 元。