〈每日外資外匯觀點〉法興：歐元兌美元若維持1.15 就可逢低買英鎊

美國 CPI 數據左右美元走勢

美國周四將公布六月 CPI 數據，巴克萊分析師表示，美國 CPI 數據可能表現積極，而美元目前走勢主要取決於經濟數據表現，在歐元重新審視明年九月升息的可能性後，預期歐元兌美元短線存在下跌的風險。

法巴銀行指出，美國經濟已在第二季見頂，市場已反映聯準會升息題材，美元指數目前存在下滑的風險，尤其 CPI 數據即將公布，容易受到數據意外下跌的拖累。

西太平洋銀行則對美元抱持相對樂觀的態度，認為聯準會和其他央行間貨幣政策背離，長期推動美元走勢，現在就斷言美元多頭見頂還為時尚早。

德商銀：歐元若跌破 1.15 恐不妙

歐元兌美元周四跌破 1.17，一度來到 1.1673，德國商業銀行表示，從技術面來看，歐元兌美元回測支撐 1.1675，若守住將重新挑戰 6 月高點 1.1855；但若跌破 1.15，恐怕將進一步下探 200 周均線 1.1388 附近。

歐元兌美元日 K 線圖。

大華銀行雖然對歐元兌美元抱持中性看法，但跌破 1.1680 後，雖非全面看空階段的開始，歐元確實已進入橫向盤整的區間。

法興：歐元兌美元若維持 1.15 就可逢低買英鎊

法興銀行指出，英鎊近期走勢主要來自歐元的推動，建議只要歐元兌美元維持在 1.15 附近，就可以逢低買進英鎊兌美元。

道明證券 (TDS) 表示，在脫歐路上，英國首相梅伊 (May) 的領導權雖面臨挑戰，但預期可保住首相的位子，若能夠避開提前大選或硬退歐的情況，建議可在英鎊兌美元 1.32 附近買進。

英鎊兌美元日 K 線圖。

三菱日聯金融集團認為，近期英國政局動盪，英鎊最終仍有可能從中獲益，長期來看，英國軟退歐可能性高，市場緊張情緒將緩解；但短期的不確定性仍高，英鎊仍將在低檔進行震盪整理。