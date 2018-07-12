人民幣中間價報貶492點 創一年半來最大降幅

人民幣中間價報 6.6726 ，上一交易日中間價報 6.6234，貶值 492 點，創一年半來最大降幅！

人民幣匯率下跌難改均衡態勢

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，長期而言，中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，無需高估特朗普此舉帶來的負面影響。

“事實上，多數海外投資機構認為當前人民幣匯率已經處於中國央行認可的均衡匯率波動區間，大舉押注人民幣下跌並無勝算。”美銀美林策略分析師 Michael Hartnett 直言。尤其是人民幣匯率跌幅與美元匯率漲幅相當（美元今年以來上漲 1.8%，人民幣匯率相應下跌 1.8%），讓他們意識到利用 4-5 月人民幣匯率 “高估” 押注匯率下跌的機會已經流失。

“尤其是 6 月人民幣匯率大幅回調並未觸發資本外流，表明整個金融市場並沒有形成押注人民幣單邊大幅下跌的預期。” 一位元美國宏觀經濟型對沖基金經理認為，這也是 11 日午盤人民幣匯率一度從日內低點 6.6783 反彈逾 200 個基點的主因之一。

專家：貶值非長期趨勢

業內人士表示，美元走勢仍是影響人民幣匯率運行的重要變量。近幾日人民幣匯率有所回升，也與美元指數 (94.7319 , 0.0119 , 0.01%) 高位調整有關。如果美元繼續走強，人民幣仍將承壓。但整體看人民幣貶值是短期波動而非長期趨勢，我國經濟基本面支撐外匯儲備在波動中保持穩定，未來人民幣匯率也將更具有彈性。

值得注意的是，部分投資者的恐慌情緒，似乎也對本輪外匯市場的波動起到推波助瀾的作用。對此，招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，應理性看待人民幣匯率貶值。

央行：中方歡迎中東歐國家央行將人民幣納入外匯儲備

第七次中國 - 中東歐國家（16+1）領導人會晤在保加利亞索非亞舉行，並發布了《中國 - 中東歐國家合作索非亞綱要》（簡稱 “綱要”）。在金融領域，綱要提出的成果主要包括投融資、金融機構網絡化佈局、金融監管、金融科技等領域的合作。

一是各方鼓勵中國與中東歐國家金融機構在自願基礎上加強現有投融資合作，並根據市場需求開闢投融資新管道，推出新的融資工具，增強銀企聯動，探討開展人民幣融資及發行綠色金融債券合作。中方歡迎中東歐國家央行將人民幣納入外匯儲備。