《絕地求生》延審批 大摩砍騰訊Q2銷售預期 降目標價

騰訊 (0700-HK) 將於 8 月 15 日公佈中期業績，近日多間大行下調目標價。繼瑞信、野村、中銀國際之後，大摩今 (12) 日將騰訊目標價下調至港幣 498 元，維持「增持」評級。

騰訊今走勢大幅震盪，最高觸及港幣 381.4 元，最低見港幣 376.8 元，截至午盤，報港幣 380.2 元，微漲 0.211%，暫守港幣 380 元關口。

圖：新浪財經

摩根士丹利今日發表研究報告指出，騰訊第二季銷售額可能受到遊戲《絕地求生》審批延遲的打擊；將騰訊第二季度銷售額預期削減 4%，至人民幣 740 億元，意味著月增長僅 1%、年增 31%。此外，世界盃足球賽可能是騰訊視頻業務的「干擾項」，可能影響了公司的新聞廣告。

因此，大摩將騰訊目標價從港幣 508 元下調至港幣 498 元，但較週三 (11 日) 收盤價仍有 31% 的漲幅，維持「增持」評級。

野村昨 (11) 日也將騰訊的目標價從港幣 520 元下調至港幣 492 元，但維持「買入」評級。

野村指出，騰訊缺乏「重磅」遊戲，以及手機遊戲收入放緩。預期騰訊第二財度的手機遊戲收入，可能按季下跌 18% 至人民幣 120 億元，電腦遊戲收入或按年下跌 8%。

騰訊去年向南韓遊戲開發商 Bluehole Inc. 購買《絕地求生》遊戲的中國營運權，隨即推出免費版並大熱，《絕地求生》遊戲若要「求財」，野村認為，可能要將《絕地求生》重新包裝並改名。

瑞信則將騰訊的目標價下調至港幣 500 元以下；中銀國際也將騰訊目標價從港幣 500 元降至港幣 475 元