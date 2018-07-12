中國鐵塔7月26日登錄港股 未來再到A股上市

7月11日，港珠澳大橋公網通信項目首次對外公開，此次牽頭承建該項目的是中國鐵塔公司，工程完結歷時3年零2個月。而再過兩周，在大工程「秀肌肉」的中國鐵塔即將在香港上市，知情人士告訴21世紀經濟報道記者：「中國鐵塔將在7月26日登陸港股，未來再到A股上市。」

中國鐵塔正式運營三年有余，早在2017年就傳出上市的消息，最終將IPO時間表定在今年，並有望成為今年港交所規模最大的IPO。按照中國鐵塔2014年7月成立時明確的「三步走」戰略，它已經完成「快速形成新建能力」「完成存量鐵塔資產注入」”的前兩步，第三步上市也箭在弦上。

一位通信行業資深人士告訴21世紀經濟報道記者：「重資產剝離是國企改革的一個重要舉措。運營商只做通信類和互聯網的業務，但不再涉及重資產投入，讓重資產業務通過新型股份公司，以重新創業的形式來進入市場。」

中國鐵塔公司確實更像一家創業型公司，正在探索運營商業務之外新的盈利模式。按照此前披露的招股書，其90%以上的業務來自於運營商，如何在通信業務之外擁有更多跨行業的商業模式也成為業內關註的焦點。

上市在即

中國鐵塔於2014年7月18日成立，其資產來源於三家運營商剝離的鐵塔、機房等通信基礎設施，人員也主要來自三家運營商。目前，中國移動持股比例達38.0%，是中國鐵塔的第一大股東，聯通持股比例為28.1%，中國電信為27.9%，中國國新為6.0%。

對於重資產的中國鐵塔而言，上市有不少利好。上市一方面是能夠融資，從而降低負債率；另一方面是推進公司現代化管理，各項業務更透明化。

此外，上市也是中國鐵塔進行國企改革的好契機，可以吸引社會資本和人才。鐵塔公司具創業性質，在通信行業中其業務屬於末梢產業，展開業務多樣性也需要上市公司的支撐。而此次沒有選擇A股，而在H股上市，一個原因是沒有獲得連續三年盈利。根據招股書，在2015年至2017年，中國鐵塔分別收入88.02億、559.97億及686.65億元人民幣，2015年虧損35.96億元人民幣，2016年和2017年凈利潤分別為7600萬元、19.43億元人民幣。

而中國鐵塔是通信業產業鏈創新的產物，業務分離後，行業準入門檻的形態會發生改變，總體的門檻會降低。前述通信行業資深人士表示，原來如果將物業類、地產類投入的重資產和運營商業務在一家公司完成，那麽競爭的焦點就會出現偏離，主要的競爭焦點將會從原來需要創新的互聯網和通信業務，轉向地產、物業等重資產投入業務。

「但是重資產、物業等業務本身科技創新的含量低，但由於它是底層的基礎業務，不太可能有太多的公司分開去做，具備天然的壟斷特性。所以，將重資產業務分離的重點還是讓運營商聚焦互聯網流量和通信的業務。這些業務才是真正需要業務創新和技術創新的，而且也需要加大市場的競爭力度。」他總結道。

盈利模式待考

從業務層面來說，2017年中國移動、中國聯通及中國電信分別貢獻了中國鐵塔53.6%、23.7%及22.5%的收入。在上市後，如何進一步提升利潤、找到增長點也是一大考驗。

中國鐵塔目前擁有的基站數是188萬個，但公司不僅僅會局限在傳統的通信的業務，由於生存和上市上市發展的需要，創業團隊還會加強其他業務品類的開發，其收入來源未來將不會完全依賴運營商。

據記者了解，鐵塔最核心的是共享模式。比如社會桿的資源，從前年開始，中國鐵塔就開始規劃市場化運作，和電網公司簽約，和鐵路總公司合作，和各省市地公司的路燈管理部門、公安部門戰略合作。現在儲備了超過1000萬的社會站址資源，供給運營商後4G和5G的建設。「原來單獨建一個塔體和水泥澆築的基底要60天的周期，平均造價是14萬多，現在可以直接掛上去，不需要再建一個塔了。」

同時，中國鐵塔也在將原有的「通信塔」變為「社會塔」，對基站進行升級並共享。另一名知情人士告訴21世紀經濟報道記者：「聯通新建基站的共享比例達到90%以上，今年中國移動的目標是，新建的基站75%要實現共享。」

目前，中國鐵塔已與29個省（區、市）政府簽訂戰略合作協議，共同推進信息基礎設施建設。河北、山西、黑龍江等省政府出台文件或省政府領導批示，明確由鐵塔公司統籌組織5G規劃。

除了運營商業務，鐵塔內部人士告訴21世紀經濟報道記者，目前中國鐵塔在環保、安防等行業領域上進行拓展，比如京津冀地區的霧霾檢測等項目。「今年跨行業的收入上億元，每個月環比2位數增長。並且，在跨行業業務上，今年前四個月的收入已經超過2017年全年的營收。」

事實上，在去年年底中國鐵塔就成立了新業務部門，面向十幾個行業在多元化經營，營收相比市場大盤還是很小，但是增長很快。

此外，值得一提的是，目前運營商業務對運營商而言，所需要的基礎設施不只包括鐵塔的業務，還有大量的光纖，甚至包括寫字樓宇的業務。可以看到，在具有國企或央企性質的企業裏，其固定資產的收益增值甚至要超過其業務收益本身。而事實上，由於公司生存需要或者業務發展的路徑依賴，這一類增值收益來得更為輕松，對新興業務的發展將沒有太多創新動力。所以，對於通信行業來說，鐵塔公司的成立和上市是變革的起步。

來源：21世紀經濟道報 本報記者 倪雨晴 珠海報道

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)