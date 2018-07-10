〈美中貿易開戰〉貿易戰拖累 香港工總估佔產能20% 港企或裁員500人

中美貿易戰正式開火，香港工業總會主席郭振華表示，貿易戰對香港模具製品、塑膠行業、醫療輔助檢測工具設備、自動化工業設備影響較大，影響佔行業產能 20%，預計會有廠商裁員，或達到 60 至 500 人。若中國美國實施貿易制裁，對香港也會有間接影響，例如會令廠商進口原材料成本增加。

對於美國對中國進口商品徵收關稅而受影響的美國企業，有 90 日時間申請豁免，有效期為 1 年，郭振華指，這 90 日只是一個喘息期，工總將於本週內與政府及業界開會，商討如何應對貿易戰，例如尋找新市場、結合政府力量幫助香港企業面對。也會尋找符合世界貿易組織認可的產地來源為生產基地，如在當地設立工業園作產業轉移，以避開中美貿易戰所帶來的影響。

郭振華指出，現時已有部分香港企業將工廠遷往東南亞，未來有機會遷移涉及高科技的產業。

郭振華直言，香港經濟體系受國際環境影響，會機動性回應國際市場對貿易政策變動，商會將密切關注貿易戰形勢和發展，為轉變作準備。

劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、香港中文大學經濟學系副教授莊太量則表示，貿易戰對香港股市影響較大，除非貿易戰演變成金融戰，否則對香港影響較小。而中小企方面，香港最大市場是東盟、歐盟，才到美國。而直接出口到美國的公司佔比例較小，故對香港影響不大。

他估計，貿易戰的轉機，要到 11 月美國中期選舉後，如美國國民對特朗普策略有意見，美國有機會轉換策略。最壞打算若特朗普連任，相信貿易戰會於其連任任期完結後才會結束。