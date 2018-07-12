美商務部：中興(00763-HK)禁令已解除 對冲基金已下注

美國商務部表示，已完成確認中興通訊(00763-HK)達成和解協議內的條件，解除為期三個月的禁令。

由中興通訊新任首席執行官(CEO)徐子陽率領的中興新任高級管理人員，周一與美國商務部工業與安全局官員在華盛頓舉行了會談，雙方討論了托管賬戶的技術細節，以及商務部長羅斯在最終合規協議中提出的其他條件，

美國商務部指出，根據協議，中興除了支付罰款外，另要把4億美元存放在美國一家銀行的信託賬戶內；該信託賬戶已由美國商務部官員簽署信託協議。獲解除禁令後，中興預期可恢復生產。

徐子陽日前向8萬名員工發出內部信，表示目前拒絕令尚未解除，但已看到了「黎明的曙光」。

港交所證券披露權益網頁顯示，美國著名長短倉對冲基金經理JoshuaResnick 旗下嘅Jericho CapitalHoldings LLC，於7月5、6日，於場外斥資2191萬美元購入中興1374.5萬股， 佔6.57%。是次購入平均價為1.5834美元與1.6059美元。

Joshua的投資組合於上年大升成61%，跑贏對手而名震美國對冲基金界。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)