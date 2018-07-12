五龍電動車(00729-HK)引入神州租車與東方資產為股東

五龍電動車(00729-HK)公布，以每股0.06元向神州租車(00699-HK)配售90億股新股，以及向其發行6億元的可換股債券，每股兌換價同為0.06元。

同時，五龍電動車以相同配售價0.06元，向東方資產附屬配售25億股新股，並向不少於6名承配人配售不少於30億股，但不多於60億股新股。

配售價及兌換價較該股昨日收市價0.129元，折讓約52.38%。可換股債券為零利息，到期日是自可換股債券發行之日起36個月。



今次所有配售所得款項淨額將為約16億元，主要用於償還約10億元的債務，餘額用於支持為美國顧客如Ryder System及其他大型物流車隊營運者的訂單生產約500輛車及一般營運資金用途。

透過建議認購引入神州租車與東方資產，將更有利於該公司擴大該公司股東基礎及加強該集團的財務狀況。同時，董事會亦認為將神州租車作為戰略投資者會為該公司帶來正面的發展。該公司一直專注於電動車市場中的B2B物流和運輸業務，而神州租車的業務重心和核心優勢一直在B2C汽車租賃市場。鑑於電氣化浪潮是汽車工業的未來及神州租車是中國領先的汽車出行服務供應商，利用兩家公司的知識、網絡及資產可能會為雙方釋放及產生協同效應，及為該公司擴展其產品至其他領域及應用創造無可比擬的機遇，從而提升該公司的收益和長遠發展。

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