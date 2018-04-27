亞泰遭匯損侵蝕獲利 首季EPS 0.57元 創8季以來新低

亞光 (3019-TW) 旗下感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (27) 日公布首季財報，在認列高達 4367 萬元的匯兌損失後，單季稅後純益 4106 萬元，創 8 季以來新低，每股純益為 0.57 元。

亞泰影像 2018 年第 1 季營收為 8.88 億元，毛利率 13%，季減 1.94 個百分點，年減 1.14 個百分點，稅後純益 4106 萬元，季減 44.93%，年減 13.27%，單季每股純益為 0.57 元。

對於第 2 季營運，亞泰影像預期，進入旺季營收可望較首季出現成長。

亞泰影像生產的 CIS 模組目前仍維持全球 35% 的市場占有率，去年出貨給全球 4 大多功能事務機廠商的 CIS 模組達 2700 萬套，包括出貨量及出貨金額均為該公司成立以來的最佳狀況，年增率約 10-15%，預估 2018 年在此產品類別出貨量仍可望維持此一最佳狀態。

亞泰緬甸廠持續擴大生產規模，規劃由大陸再搬進每月產能 30 萬套設備，將使當地產能由每月 60 萬套擴增到 90 萬套，目前設備已完成遷往緬甸，將在添購設備及機器校準後，於 5 月投產。

亞泰影像去年營收 36.53 億元，年增 14.94 稅後純益 3.01 億元，年增 10%，每股純益達 4.25 元，亞泰影像董事會日前決議配發去年股利每股現金 2.75 元，創新高，盈餘配發率也達 66%。