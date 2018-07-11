247兆美元！全球債務再創新高

國際金融協會（the Institute of International Finance，IIF ) 每個季度都會對外公布新的全球債務總額，每次公布的結果都有一個共同點：創歷史新高。

這次也不例外：根據 IIF 最新的全球債務監測報告，2018 年第第一季，全球債務從 2017 年 12 月 31 日的 238 兆美元，增長 8 兆美元，至歷史新高 247 兆美元；單季度增幅為兩年最大；比 2016 年高出整整 30 兆美元。

目前，全球債務已經占全球 GDP 的 318%，更令人擔憂的是，這是自 2016 年第三季以來，全球債務占 GDP 比率首次增長，這表明債務邊際效用再次低於 1。

和 2013 年相比，2018 年第一季各項債務都出現顯著增長：

非金融企業債務：2103 年 58 兆美元；2018 年 74 兆美元，

政府債務：2013 年 67 萬 億美元，2018 年 56 兆美元；

金融債務：2013 年 61 兆美元，2018 年 56 兆美元；

家庭債務：2013 年 47 兆美元；2018 年 40 兆美元。

其中，美國政府債務與 GDP 比飆升至 101%；加拿大、法國和瑞士的非金融企業債務創歷史新高；自 2017 年第一季以來，中國、智利和哥倫比亞家庭負債率增長都超過 3%，分別是 49%，46%，30%。

對於全球債務的這個發展趨勢，IIF 最近表達了強烈的負面看法。IIF 董事總經理 Huan Tran 警告稱，政府、企業和個人可能無法償還債務，或者只是付利息。IIF 認為，

雖然只要沒有出現嚴重的經濟放緩，債務數額不一定是個問題，因為可以延期和再融資；

但是全球經濟增長正失去動力，同步復甦告終；

而且，但是美國方面的舉措給全球經濟增長蒙上一層陰影：債務增速加快，而聯準會升息增加借貸成本，可能導致債務違約激增；

信貸風險開始成為擔憂的優先事項，美國和西歐等發達經濟體也不例外。

IIF 高級主管 Sonja Gibbs 表示，由於債務和融資成本增加，少數幾個發達經濟體的主權債務危機風險加大，凸顯了日益惡化的全球債務威脅。Sonja Gibbs 對雅虎財經表示：

美國的債務增長特別令人擔憂，現在已經超過 GDP 的 100%；川普政府的財政刺激計劃導致赤字激增，美國政府現在的資金需求占其 GDP 的 25%；

美國的債務問題現在非常突出，赤字不斷擴大，債務到期越來越多，龐大的融資需求將影響着市場；

然而，目前市場基本忽略了這種需求。根據 Harley Bassman 的說法，長端利率不抬升，意味著聯準會實際上失去了對利率的控制。

IIF 對新興市場的債務也表達了擔憂擔心。第一季，新興市場債務增加了 2.5 兆美元，創下 58.5 兆美元的新紀錄。

IIF 表示，巴西、沙烏地阿拉伯、尼日利亞和阿根廷的政府債務增幅最大，阿根廷和尼日利亞美元再融資風險特別高，超過四分之三的債務是美元償還的。大約 9000 億美元的新興市場債務 2020 年到期，美元升值，部分新興市場國家將可能被迫違約。