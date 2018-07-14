〈鉅亨看世界〉中國式「藥」命

近來中國電影《我不是藥神》票房大賣，片中描寫中國看病難、看病貴，病人吃不起正版的天價藥，動輒傾家蕩產的悲哀，直接戳中中國民眾最深切的「痛點」，更驚動中國官方近來積極對醫療制度進行改革。

這部電影改編自真實故事，一名江蘇的白血病患者陸勇，當年罹患癌症後耗盡積蓄，無法再負擔正版抗癌藥「格列衛」的高昂價格，只好冒著法律風險，從印度非法代購價格便宜、藥效差不多的仿製藥，並轉售給其他病人。

這款仿製藥讓不少和陸勇處境相同的病患得以延續性命，陸勇更搖身一變成為排隊搶購病患口中的「藥神」，不過陸勇最後卻因「涉嫌妨礙信用卡管理罪和銷售假藥罪」，被警方查緝落網，更一度引來千名癌症患者聯署聲援，這些人當中有大學教授，也有普通市民。在輿論關注下，中國檢方決定對陸勇不予起訴。陸勇在看守所一共待了 135 天，終於獲釋。

為何中國抗癌藥這麼貴

這部片的各種情節與對白，反映一般小老百姓「看不起病、買不起藥」的困境。一句台詞，更點出中國當下醫療制度一項殘酷的問題：「我賣藥這麼多年，發現這世上只有一種病，窮病。」

究竟，為何中國的抗癌藥價猶如天價，讓患者吃到傾家蕩產，還得鋌而走險購買印度非法進口仿製藥。有中國媒體把矛頭指向原廠專利藥藥價過高，定價還涵蓋了藥品研發、臨床驗證的高額成本。在專利保護期間，藥廠可自行定價。

但以片中提到猶如天價的「格列衛」，在全球各國賣得並沒有那麼貴。但在中國這個人均收入尤為落後的國家，卻是賣得最貴的幾個國家之一。據報導，格列衛在香港的價格為 17000 元，美國為 13600 元，澳大利亞為 10000 元左右，在日本 16000 元，韓國約為 3000 元，以上都是以人民幣為單位。而上述許多國家的醫療保險體制也多半有將這類進口藥物納入醫療保險，讓患者的醫療支出不至於動輒天價。

對此香港醫務行政學院理事莊一強博士指出，同為專利保護，為何其他國家的定價卻便宜一半？

原因在於，在中國申報藥價成本時，除了各國常見的研發與製造成本，還另外加上許多其他「中國特色」的成本，包括藥品回扣、關稅、醫院以藥養醫制度等灰色地帶，在眾人都要分一杯羹、層層環節疊加下，導致最終藥價居高不下。

當然，專利藥也是有期限的。但在期限過後，為何中國醫藥企業為何仿不出救命藥？一來是中國加入世界貿易組織 (WTO) 導致的醫藥專利壁壘，導致無法像片中印度可以使用強制專利特許。二來，中國的仿製藥品質差異大，品質遠不及專利藥，這種「安全卻無用」的仿製藥根本沒人要吃。

就算達到「高仿」的水準，這種藥依舊不便宜。以片中「格列衛」為例，莊一強博士表示，目前中國國內至少有兩家藥廠在生產這款標靶藥，但價格也要人民幣 4000 元。反映中國對以過專利期的藥物訂價機制同樣不合理。

目前中國是銷售額僅次於美國的全球第二大醫藥市場，去年價值 1230 億美元。其中癌症治療藥物市場更是驚人，每年有逾 400 萬新病例被確診。

驚動中國官方

如今，在這部電影與民眾熱議的推波助瀾下，中國官方近來積極動作，中國國務院副總理韓正本周更在座談會上指示，加快推進抗癌藥降價，減輕醫藥費用負擔。近來中國多個國家部委近期密集推出相關政策，趕緊讓進口藥物加快上市、降低售價。

近來多家跨國製藥公司紛紛接到中國政府官員邀請「喝咖啡」，商談降價事宜，有歐洲藥商高層表示：「這將是一場緊張激烈的談判」，很難抵擋降價的壓力。繼片中的白血病抗癌藥格列衛在深圳降價後，江蘇省公共資源交易中心近來也宣布，作為高危型骨髓增生異常綜合徵患者的救命藥，達珂的價格從 10237.68 元降到了 4996 元，直接砍了 52%。

諮詢公司 Latitude Health 的趙恆表示，中國國家醫保 (類似於台灣的健保) 目錄內的藥物價格可能降低 10%，其他藥物價格可能最多降幅達 50%，以作為被納入國家醫保目錄的先決條件。他表示，「跨國公司生產的幾乎所有抗癌藥都可能會降價。」

儘管外國藥廠被要求降價，甚至被中國官方威脅不從的話，要把國營醫院改用更便宜的中國仿製藥，但對跨國公司來說，積極的一面是官方也加快了對創新藥物的審批。另外，降價也連帶有助提振銷售。瑞銀 (UBS) 指出，羅氏藥廠去年將化療藥物 Avastin 在中國售價降低近 70%，但在進入國家醫保藥品目錄後，光這這款藥的營收就成長約 25%。