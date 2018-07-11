巴克萊調查：4年來首次 機構投資者集體看空全球經濟

市場情緒緊張之際，機構投資者市場情緒也在發生變化。

巴克萊發布其季度調查報告，對全球 400 多家機構投資者（投資範圍包括各類資產）進行調查。在被問及對於全球經濟增長的前景時，4 年來首次，近一半的被調查者未來經濟增長會不及預期。

（圖片來源：巴克萊研報）

當被問及全球哪個地區的經濟增長可能會讓人失望時。歐洲與新興市場地區的可能性在過去的三個月里飆漲。在上個季度的調查中，只有 1/4 的被調查者認為新興市場的增長會令人失望，但本季相關看空比例上漲到 50%。

（圖片來源：巴克萊研報）

同時，隨著全球經濟增長的領導權重回美國，市場對於美國市場的回報期望值也在提高。絕大多數被調查者認為，在未來三個月，美國市場會提供最佳的資產回報，這或許也可以解釋為什麼美國市場能夠跑贏全球其他市場。在股票市場，60% 的被調查者認為美國市場將跑贏市場，在高評級債務市場，青睞美國與青睞歐洲的占比大約是 7:1，從長期角度，64% 的外匯投資者青睞美元，只有 15% 的被調查者認為美元空頭是一個好交易。

（圖片來源：巴克萊研報）

而在聯準會方面，被調查者對於聯準會升息的意願或者說能力提出疑問。聯準會點陣圖顯示今年還會進行兩次升息，而明年會進行 3 次。但受調查者認為聯邦基金利率的峰值可能只有 3%（而不是點陣圖顯示的 3.5%）。被調查者認為市場的狀況將繼續維持較為寬鬆的狀態（而不是點陣圖所顯示的）。與此同時，被調查者認為 10 年期美債殖利率會繼續上漲，但僅略高於目前水平。

（圖片來源：巴克萊研報）

而在市場風險方面，被調查者的分歧較大。新興市場的投資者最擔心的是發達市場的貨幣政策緊縮。而在貿易議題方面，只有 15% 的新興市場投資者認為貿易保護是主要的風險議題。

但在全球範圍內，相關的資訊是明確的：考慮到現在不那麼穩定的經濟前景，超過一半的被調查者認為貿易問題是目前最大的擔憂。

（圖片來源：巴克萊研報）