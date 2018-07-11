受惠美國家具景氣回春 客思達-KY Q2營收創同期新高

客思達 - KY(2936)6 月合併營收 9.72 億元，年減 0.21%；而受惠美國景氣穩步回溫，第二季合併營收 29.9 億元，年增 4.67%，改寫歷年同期新高。若以功能性貨幣表示，6 月、第二季皆分別較去年同期成長 0.36%、6.15%。客思達 - KY 表示，7 月適逢美國獨立紀念日連假消費，帶動線上電商、實體中小型家具業者與 Top100 大型實體連鎖通路持續加大備貨力道，挹注第二季整體營收表現較去年同期明顯成長 4.67%，此外，由於第二季美元兌台幣匯率走升，降低匯率波動干擾影響，可望對集團產生業外匯兌損失回沖之貢獻，挹注整體營運獲利成長優於營收表現。



客思達 - KY 提到，為迎合千禧族群喜好，推出「Scott Living」系列家具，主打高性價比、結合復古家具元素搭配簡約流線的設計風格，亦同步強化廣告行銷推廣，今年「Scott Living」系列銷售表現持續暢旺，以期帶動「Scott Living」系列營收比重較 2017 年的 1.4% 明顯提升。



客思達 - KY 指出，關於近期國際間關切之美國與中國貿易戰，初步評估對該集團影響程度不大，其一，美方已公開的加徵關稅清單項目中，尚未包含客思達 - KY 之採購品項，其次，集團已分散家具供貨來源至中國以外地區，其三，憑藉集團擁有良好家具開發設計、集中採購、以及有效率營運管理優勢，亦能貼近消費市場、適時適當地將成本反映於售價上，較不受中美兩國因關稅而導致對集團業務或獲利減少的疑慮，但仍將持續並留意相關政策及國際情勢之發展趨勢以為因應。



展望第三季，客思達 - KY 集團持續採取全方位通路布局、多品牌經營與優化商品組合結構等三箭齊發策略，加上新舊產品交替業已完成，在存貨數量、倉儲空間以及人力調配等營業活動均已於第二季回復可控制水準；此外，客思達 - KY 將於 7 月下旬參加美國西部最大家具展會 Summer 2018 Las Vegas Market，在此夏季展覽中，將推出下一季度新系列商品，創造未來良好銷售表現。

