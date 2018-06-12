客思達-KY通過配息0.3元 今年續採取全方位通路布局三箭齊發

客思達 - KY(2936) 今日舉行 2018 年股東常會，會中通過承認 2017 年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 0.3 元，股利配發率達 81.08%。客思達股東會全面改選董事 (含獨立董事)，選出董事七席 (含獨立董事三席)，新當選董事包括高黎莎、Yeko LLC 代表人葉伯璘、潘敏行及劉榮星，三席獨立董事則由袁惠兒、陳忠榮及齊隆壬擔任。



客思達 - KY 2017 年全年合併營收達新台幣 119 億元，年減 2.36%，若以功能性貨幣美元統計 2017 年達美金 3.92 億元，則較 2016 年成長 3.5%，惟受台幣升值與美國稅改影響獲利表現，2017 年稅後淨利 2,853 萬元，EPS 0.37 元。



展望今年，客思達 - KY 持續採取全方位通路布局、多品牌經營與優化商品組合結構等三箭齊發策略，穩步開拓集團未來營運成長。



客思達 - KY 指出，針對主要通路客戶布局上，穩固全美超過 8,000 家中小型實體家具業者、深化線上電商客戶、並進一步積極開拓 Top100 大型實體連鎖等，以集團獲利為首要目標，以期 Top100 大型實體連鎖營收比重，自 3% 進一步提高至 5% 以上。

