客思達商品調整計畫Q2已完成 樂觀看獲利谷底翻

美國家具商客思達 - KY(2936-TW) 今 (12) 日召開股東常會，客思達強調，大規模商品調整計畫已順利於第 2 季上旬調整完畢，在存貨數量、倉儲空間和人力調配等營業活動均已回復可控制水準情況下，獲利情形將有望自第 1 季谷底明顯改善。

客思達股東會中通過承認 2017 年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 0.3 元，連續 2 年配息率逾 80%。

此次股東會也進行全面改選董事 (含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選的董事包括高黎莎、YekoLLC 代表人葉伯璘、潘敏行和劉榮星，3 席獨立董事則由袁惠兒、陳忠榮和齊隆壬擔任；新任董事 (含獨立董事) 任期 3 年，自 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日止。

客思達說明，今年除了持續穩固全美超過 8000 家中小型實體家具業者布局，也將深化線上電商客戶、並積極開拓前 100 家大型實體連鎖等，目標大型實體連鎖營收比重自 3% 提高至 5% 以上。

另一方面，客思達對家具官方網頁將重新設計改版，並增加社群媒體互動經營。

客思達去年全年合併營收 119 億元，年減 2.36%，再加上新台幣升值和美國稅改調降至 21%，以及一次性徵收海外利潤所得稅和遞延所得稅資產減值影響數共約新台幣 1.72 億元，全年稅後純益 2853 萬元，年減幅 91%，每股純益 (EPS)0.37 元。

客思達旗下擁有多品牌系列，包括自有品牌 Coaster、聚焦中年和熟齡客層的 DOH(Donny Osmond Home)、以及去年第 3 季推出以年輕世代為目標客層的 Scott Living 等聯名品牌系列。