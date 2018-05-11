文曄樂觀今年營運 Q2營收估約510~550億元 毛利率4.5%至4.7%

文曄 (3036) 今日召開法說會公布第一季營運成果，第一季合併營收約 496 億元，較去年同期成長 29.3%，合併營業利益率 2.10%，合併稅後淨利 5.8 億元，較去年同期成長 15.3%，每股盈餘 1.05 元。文曄表示，今年首季成績符合預估值外，董事會也擬定將配發每股 2.5 元現金股利。文曄去年第四季合併宣昶後，員工超過 2000 人，去年總營收達 1,890 億元，年成長 31%，目前在亞洲擁有 45 個營運據點，超過 8000 家客戶。目前倉庫已實現半自動化運作，也完成主要原廠及客戶的 B2B 平臺搭建。去年被評亞洲營收市佔第二名半導體通路商。



文曄說明，今年第一季，各產品應用別因淡季客戶生產與庫存調整，皆呈現季下滑，其中通訊領域，因手機客戶庫存調整呈現較大幅度的季下滑，但各產品應用別，仍皆維持雙位數的年增長幅度。



文曄也公布 4 月自結合併營收 167.7 億元，較 3 月合併營收減少約 5.5%，較去年同期則增加約 29.2%。今年累計前四月合併營收約 664 億元，與去年同期相較成長約 29.3%。



今日會中文曄指出，董事會擬定每股將配發 2.5 元現金股利。展望今年第二季，文曄預估營收約達 510~550 億元，較去年同期成長約 26.4% 至 36.3% 之間，毛利率介於 4.5% 至 4.7% 之間，營業利益率則介於 2.1% 至 2.3% 之間。而假設美元兌台幣平均匯率則約為 1：29.6。



文曄進一步說明，各產品應用別除通訊領域因手機客戶持續調整庫存，預期將呈現季下滑外，其他各產品應用別因穩定的需求成長，預估將呈現季成長，且所有產品應用別也能維持雙位數年增幅度。



展望今年，文曄表示，由於受惠於全球經濟復甦、半導體產業穩健成長、原廠整併環境下，公司市佔率持續加速提升，預期將可持續高速成長，因此對公司營運樂觀看法不變。

