人行副行長稱中企避險意識亟待加強 要懂得如何做套期保值

中國央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝周三稱，中國企業避險意識亟待加強，要善於利用套期保值的工具；他並稱，人民幣資本項目的開放目前存在著可兌換程度較低、便利性不高和交易環節約束較多等問題。

國內媒體--第一財經援引他在一論壇上的發言並指出，要從完善優化合格機構投資者制度等四個方面推進部署人民幣資本項目開放。

這四個方面分別為：推動金融市場雙向開放，增加金融市場產品供給；完善優化合格機構投資者制度；完善互聯互通機制，擴大產品覆蓋範圍；支持金融機構參與國際金融市場。

人民幣兌美元即期周三早盤大幅低開，盤初大跌逾500點，之後縮減跌幅，中間價則小幅走升。北京本地時間12:34，人民幣兌美元報6.6655元。交易員表示，受到中美貿易戰加碼影響，離岸人民幣早盤大幅走弱，一度跌破6.69，而後有客盤結匯，加上市場出現大行提供美元流動性的跡象，在岸市場縮減跌幅。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼，稱美方將對另外2,000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單，其中包括數百種食品以及香煙、煤炭、化學制品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內等消費者電子產品。

中國商務部新聞發言人周三對此表示，美方以加速升級的方式公布征稅清單，是完全不可接受的，中國政府將一如既往，不得不作出必要反制，並立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

中國商務部長助理李成鋼周三在一論壇發言並稱，美國公布2,000億美元加征關稅清單實際是幹擾了經濟全球化的進程，使企業承受巨大壓力，合作才是中美兩國的正確選擇。

路透北京7月11日

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