上海市副市長開出推進擴大開放100條舉措時間表

上海市副市長周波周三表示，上海市擴大對外開放100條舉措中90%以上可以在年內試試，不涉及中央事權的地方事項自發布之日起立即啟動，原則上大部分爭取今年三季度落地。

他在周三召開的新聞發布會上並稱，原則上對國家統一實施的開放政策，爭取率先落地項目。對國家統一部署的開放安排，爭取先行一步試點。對國家沒有條件全面鋪開但有戰略需要的開放項目，主動爭取在滬實施並服務全國。對國家還在探索研究中的開放舉措，主動爭取壓力測試。

「目前的100條開放舉措中，有34條需進一步爭取國家支持，占全部改革舉措的三分之一，體現了上海對外開放的勇氣和決心。」他說。

具體到以更大力度開放合作提升上海國際金融中心能級領域，包括32條具體措施，主要集中在三方面：一是對國家宣布的開放措施作了具體展開。比如「取消在滬銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，支持外國銀行在滬同時設立分行和子行」。

二是對部分開放部署，提出先行先試。比如，對國家明確的三年後不再對人身險公司的外資持股比例例設限，表述為「爭取3年內取消外資人身險公司持股比例限制」。

三是突出上海的市場優勢和功能特色。包括金融要素市場和自由貿易賬戶等優勢。比如，“支持境外企業和投資者參與上海證券市場，修改完善發行上市等規則”等。

構築更加開放的現代服務業和先進制造業產業體系領域則包括17條具體措施，主要集中在三方面：一是體現上海開放的先發優勢。比如，「爭取外資新能源汽車項目落地」，「按照國家部署加快取消汽車行業外資股比限制以及整車廠合資數量等的限制」。

二是體現上海服務業多層次開放優勢。提出了投資性公司、培訓機構、增值電信、工程設計、法律服務、人才中介、國際運輸等領堿的開放舉措。

三是體現國際產業發展的新趨勢。重點探索國內需要的重點技術領域維修和再制造，以及保稅維修監管新模式等。

上海市周二召開進一步擴大開放推進大會，發布上海貫徹落實國家進一步擴大開放重大舉措、加快建立開放型經濟新體制的行動方案，該方案包括金融、知識產權、營商環境等五個方面共100條舉措。

路透上海7月11日

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