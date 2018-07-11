中國前五個月對美ODI降逾兩成

中國商務部長助理李成鋼周三表示，美國公布2,000億美元加征關稅清單實際是幹擾了經濟全球化的進程，使企業承受巨大壓力，合作才是中美兩國的正確選擇。他並透露，今年前五個月中國企業對美國非金融類直接投資（ODI）同比下降21.1%，而同期整體ODI增長38.5%。

他在2018中國市與美國芝加哥市投資合作論壇上表示，中方繼續推進改革改善營商環境的決心不會變，支持多邊貿易的立場不會變。

「我們也擔心貿易摩擦愈演愈大，昨天美國公布的2,000億美元清單，看來美方在貿易摩擦中搞得越來越大，實際是幹擾了經濟全球化的進程，...這些措施使企業承受巨大壓力。」李成鋼表示。

他稱，中方對美方7月6日的加征關稅不得不采取同等規模和力度的措施，勢必破壞中美貿易的分工格局，合作才是中美兩國的正確選擇，需要合作之光照亮這個黑暗時刻。

「今年以來中美經貿合作總體保持增長但貿易摩擦負面影響已經有所顯現。」李成鋼稱，據中方統計，今年上半年中國對美出口增速較去年同期下降了13.9個百分點，前五個月中國企業在美國ODI同比下降21.1%。

據海關初步統計，今年上半年，中國對美出口增長5.4%，其中，6月份對美出口增長3.8%，增速下降23.8個百分點。

商務部此前公布數據顯示，中國1-5月對外非金融類直接投資(ODI)478.9億美元，同比增長38.5%，連續七個月保持增長。商務部並未公布ODI國別細項。

北京商報6月曾援引商務部投資促進事務局副局長張玉中在一次會上的講話稱，去年中國在美非金融類的直接投資達到了78億美元，占同期中國對外非金融類直接投資比重達6.5%，美國居中國對外直接投資流向的第三位。

而機構報告顯示中國對美國ODI上半年降幅更為可觀。媒體援引美國榮鼎公司最新公布的一份描述中企上半年對美投資的報告，2018年上半年，中國公司完成的並購和綠地投資僅有18億美元。與2017年上半年相比下降超過90%，這是過去七年裏的最低水平。

美國芝加哥市市長拉姆·伊曼紐爾在合作論壇上表示，必須有長遠的眼光，共同合作才能共同贏得未來，鼓勵所有企業來芝加哥，促進貿易的發展和合作，鼓勵中國所有的公司特別是投資公司來芝加哥。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼，稱美方將對另外2,000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單，其中包括數百種食品以及香煙、煤炭、化學制品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內等消費者電子產品。

路透北京7月11日

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