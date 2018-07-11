多家新股IPO定價出爐 弘陽地產2.28元 齊屹科技4.85元

香港市場今 (11) 日有多家新股 IPO 定價出爐，其中弘陽地產每股發行價港幣 2.28 元；齊屹科技每股港幣 4.85 元；恒偉集團每股港幣 0.25 元；人和科技每股港幣 0.3 元；天立教育每股港幣 2.66 元。其中弘陽地產、齊屹科技、天立教育明 (12) 日上市。

弘陽地產 (1996-HK) 今 (11) 日公佈，公司擬發行 8 億股，發售價定為每股港幣 2.28 元，每手 1000 股，預計 7 月 12 日上市。

弘陽地產香港公開發售已接獲合共 727 份有效申請，認購合共 1445.5 萬股，相當於香港公開發售股份總數約 0.18 倍，約占於任何超額配售權獲行使前全球發售股份總數的 1.81%。香港公開發售未獲認購的 6554.5 萬股已重新分配至國際發售。

國際發售已獲適度超額認購，由於重新分配，國際發售股份最終數目已增至約 7.86 億股，約占於任何超額配售權獲行使前全球發售股份總數的 98.2%。

基礎投資者中榮控股、龍貝集團、榮基國際及香港信得投資已分別認購 4385.9 萬股、1.32 億股、6879.5 萬股及 1.35 億股。基礎投資者認購的股份總數為約 3.79 億股，約全球發售股份總數的 47.4% 或約占全球發售完成後公司已發行股本總額的 11.9%(假設超額配售權未獲行使)。

全球發售方面，弘陽地產已授予聯席全球協調人 (代表國際包銷商) 超額配售權，可由聯席全球協調人全權酌情於上市日期至 2018 年 8 月 4 日 (星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日) 期間任何時間全部或部分行使。截至公告日期，超額配售權尚未獲行使。

以發行價每股港幣 2.28 港元計算，所得款項淨額港幣 17.124 億元。約 60% 將用作開發物業專案或項目實施階段的建造成本；約 30% 將用於償還大部分若干現有計息銀行及其他借款；約 10% 將用作一般營運資金。

此外，有百度為第二大股東的大陸「齊家網」營運商齊屹科技 (1739-HK) 公告，IPO 價格定在每股港幣 4.85 元，集資淨額估計約港幣 10.72 億元，7 月 12 日上市。

公告顯示，經計及合資格申請人的全部有效確認申請表格，根據香港公開發售初步提發售的香港發售股份認購不足，而 20，852，500 股未獲認購股份已分配至國際發售。

恒偉集團 (8219-HK) 今 (11) 日配售結束，本次配售招股價區間為港幣 0.23-0.27 元，最終每股定價港幣 0.25 元，每手 2500 港元。其中，公開配售 H 股申購人數 7385，一手中簽率 30.01%，超購倍數 14.66 倍。

香港鋼筋混凝土建造業第二大機械鋼筋並接服務供應商人和科技 (8140-HK) 配售也於今日結束。本次配售招股價區間為港幣 0.3-0.4 元，最終定價港幣 0.3 元。其中，公開配售 H 股申購人數 6685，一手中簽率 22.05%，超購倍數 12.6 倍。國際配售中簽總人數 221，超購倍數 1.2 倍。

大陸民辦教育服務提供商天立教育 (1773-HK) 則以招股價上限每股港幣 2.66 元定價，集資淨額約港幣 12.35 億元。該公司原招股價介乎每股港幣 2.26 元至 2.66 元。香港公開發售錄超購認購約 8.38 倍，一手 1000 股，中籤率 100%；國際配售獲大量超額認購。股份 7 月 12 日主板掛牌。