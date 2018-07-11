電信三雄6月獲利出爐 中華電超越台灣大奪冠 H1獲利台灣大居第一

電信三雄 6 月獲利出爐，中華電信 (2412)6 月每股盈餘(EPS)0.39 元，超越台灣大哥大(3045) 的 0.38 元及遠傳電信 (4904) 的 0.26 元，奪下單月獲利冠軍寶座，而上半年每股盈餘 (EPS) 仍以台灣大哥大的 2.67 元排名第一，其次分別是中華電信的 2.4 元以及遠傳的 1.57 元。中華電信 6 月合併自結營業收入為 168.5 億元，與去年同期相較，減少 9.9%；營業成本及費用為 133.9 億元，減少 9.0%；營業淨利為 34.5 億元，減少 13.1%；歸屬於母公司業主之淨利為 30.5 億元，減少 14.7%；每股盈餘為 0.39 元。與第二季財測相較，營業淨利及每股盈餘達成率均符合預期。



中華電信指出，6 月份合併營收及成本費用減少，主要與市場競爭、VoIP 取代與履約竣工之專標案件數減少等因素有關。MOD 營收則較去年同期增加。



截至今年 6 月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為 357.4 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 193.2 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 135.7 萬戶。MOD 客戶數達 180.5 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 896.4 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.5%。



而台灣大哥大 6 月自結合併營收為 89.8 億元，EBITDA 為 25.3 億元，營業利益 14.1 億元，稅後淨利 10.5 億元，每股盈餘為 0.38 元。自結累計前 6 個月合併營收 588.5 億元，EBITDA 為 165.1 億元，營業利益 96.8 億元，稅後淨利為 72.8 億元，每股盈餘為 2.67 元，達成上半年財測目標的 107%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，6 月份行動用戶 ARPU 雖然因 499 用戶增加而受到影響，但獲利受惠於電子商務及 OTT 相關業務成長，加上成本費用合理管控，若以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，本月核心業務 EBITDA 繳出年成長 5.3% 的佳績，累計上半年核心業務 EBITDA 則較去年同期增加 8.8%，優於公司預期。



至於遠傳電信 6 月合併總營收為 70.44 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 23.68 億元與 8.36 億元，6 月單月每股盈餘為 0.26 元。累計至今年 6 月，遠傳合併總營收為 432.87 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 139.61 億元與 51.31 億元；每股盈餘為 1.57 元。

