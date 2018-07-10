中華電6月EPS 0.39元 奪電信三雄單月獲利王

中華電 (2412-TW) 自結 6 月合併營收 168.5 億元，年減 9.9%，主要受市場競爭、VoIP 取代與履約竣工的專標案件數減少等因素有關，單月每股純益 0.39 元，險勝台灣大 (3045-TW) 單月 EPS 0.38 元，奪下電信三雄單月獲利王；累計前 6 月每股純益 2.4 元。

中華電 6 月營業成本及費用為 133.9 億元，年減 9%；營業淨利 34.5 億元，年減 13.1%；歸屬於母公司業主淨利為 30.5 億元，年減 14.7%。

中華電說，6 月合併營收及成本費用減少，主要與市場競爭、VoIP 取代與履約竣工的專標案件數減少等因素有關，MOD 營收則較去年同期增加；受惠於世足賽開打，MOD 用戶數突破 180 萬戶，今年目標上看 200 萬戶。

中華電在 5 月的 499 元吃到飽方案中吸引 144 萬人申辦，市場預期將帶來不少的違約金收入，同時有助短期獲利表現；6 月每股純益 0.39 元；中華電指出，與第 2 季財測比較，營業淨利及每股盈餘達成率都符合預期。

截至 6 月底止，光世代寬頻用戶數為 357.4 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 193.2 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 135.7 萬戶。MOD 客戶數達 180.5 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 896.4 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.5%。