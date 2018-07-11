擔心中國祭限美令 外資開始賣上海機場

近來陸續傳出外資逢低佈局中國股市，外電報導，這波外資主要鎖定醫療保健與消費類股，並拋售手上的家電類股。

中國知名白酒品牌貴州茅臺 (600519-CN)、大族雷射 (002008-CN)、恆瑞醫藥 (600276-CN) 等近來吸引外資追捧，主要看準這些類股受益中國中產階級不斷攀升，對貿易戰等外部糾紛關聯性較低等因素。反觀曾被青睞的格力電器 (000651-CN)、上海機場 (600009-CN) 等反遭賣出。

外國投資人買進酒類製造商，同時賣掉家電類股 (圖自彭博)

法國巴黎銀行資產管理公司大中華區股票主管 Caroline Maurer 表示，目前投資人特別關注防禦型類股，不論短期宏觀經濟是否趨緩，這些類股依舊獲利能見度強、獲利成長機率高，例如白酒和醫藥類股就屬於這一類。

中國股市自今年 1 月來到兩年高點後，受中國官方去槓桿、企業違約與貿易戰等利空影響不斷下探，以涵蓋上海與深圳證券交易所市值及流動性前 300 名個股的滬深 300 指數來看，如今已較 1 月 24 日的高點下跌 21%。

當中，包含貴州茅臺在內的消費必需品儘管跟著跌了 13%，不過表現仍在該指數中名列第三。至於醫療類股反漲 9.8%，躍居該指數的一大亮點，其中恆瑞醫藥更已 21% 的漲幅一路領漲。

摩根大通首席市場策略師許長泰表示，醫療保健股表現優異，代表中國日益壯大的中產階級希望能獲得更好的醫療保險，而日漸提高的生活水準，也連帶拉抬消費股表現。

香港聯合交易所數據顯示，近來透過滬港通買進格力電器的外國投資人比例，從 1 月上旬的 9.1% 降到 7.9%，尤其今年格力電器 4 月底宣佈不配發股利股息時，該比例更一度降至 6.7%。法國巴黎銀行表示，此次拋售也反映投資人對中國房地產市場的擔憂。

至於上海機場雖然仍受外國投資人觀迎，目前更持有該公司近三分之一的股份，不過仍有大量外資在今年拋售持股。新加坡運輸研究公司 Crucial Perspective 執行長方華婷表示，隨著中美貿易糾紛不斷升級，接下來中國官方對旅客祭出赴美境旅遊限制的機率越來越高。

外資買什麼：

今年 1 月以來，國際投資人已買進約人民幣 120 億元的貴州茅臺酒股票，目前茅臺和其他白酒製造商五糧液的外資持股接近 15 個月新高。

貴州茅臺的外資持股接近 15 個月新高 (圖自彭博)

CEB 國際投資公司研究部負責人 Banny Lam 看好，受到人民幣貶值、A 股估值便宜等因素，下半年還會有更多外資進入 A 股，預計還會持續買進消費類股。

此外，深圳交易所掛牌，主要從事雷射加工設備研發的大族雷射也是外資追捧的股票之一，目前持股比例已從 1 月的 5% 激增至 11% 以上。中信證券投資信託基金的基金經理 Hiroki Lu 表示，由於中國製造業接下來可能會使用更多雷射技術，投資人才會積極搶進雷射產品製造商。

他分析，一開始外資投資標的主要鎖定家電和酒類，近期 A 股納入 MSCI 後，外資開始對中國市場進行更廣泛的研究，也開始注意到許多小型類股，看好大族雷射後續發展潛力。



外資近來大買大族雷射 (圖自彭博)

中國銀河證券研究院策略分析師唐偲危也看好，目前 A 股正處於底部區域，未來將進入震盪築底期，中長期看機會已經大於風險，性價比凸顯。

唐偲危指出，截至 7 月 10 日，全部 A 股中，本益比低於 30 倍的股票占全部 A 股的比重為 48.35%，破淨股票 231 支占比 6.54%，年化換手率 154.52%。加上 A 股機構和國際化的進程正在加快，今年第一季，基金整體規模再增加，非散戶持倉比例超過 60%。同時，隨著滬、深港通的開通和 A 股加入 MSCI，外資持續流入進入其一直青睞的龍頭股、藍籌股，預計未來龍頭溢價將會持續。