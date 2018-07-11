北美飲料品牌過多而互相侵蝕 百事可樂靠零食提升營收

百事可樂 (PEP-US) 的北美飲料銷售連續 4 個季度下滑，但得益於國內零食業務和海外部門，整體公司營收略有成長。

百事股價週二 (10 日) 成長 4.76% 至 112.89 美元。

百事可樂股價日線趨勢圖

北美飲料部門為百事最大的部門營收下降 0.9% 至 51.9 億美元。

自 2017 年第 3 季度以來，該公司在北美的飲料銷售一直在下降，加大了公司壓力考慮分拆其裝瓶業務。首席執行長 Indra Nooyi 在 4 月份表示，該公司正在考慮是否將其裝瓶業務作為一個獨立的部門運營，或將交給多個特許經營商管理。

為了提高飲料銷售，百事去年便開始專注於更健康的飲品，如「LIFEWTR」及「Lemon Lemon soda」等。然而，這些新產品卻侵蝕了現有飲品的銷量。

第 2 季財報顯示：

- 營收成長 2.4% 至 160.9 億美元。

- 美股純益 EPS 下滑 13% 至 1.28 美元。

- 全球食品出貨量成長 1%，飲料出貨量成長 0.5%。

百事可樂公司財務長週二接受采訪時表示，為了提高飲料銷售額，該公司將其核心汽水品牌的廣告支出增加了兩位數。

該支出大致落在旗艦品牌「百事可樂」上，使百事高層堅持行銷費用的支出。

在競爭對手可口可樂 Coca-Cola (KO-US) 推出新的健怡可樂口味營銷後，其第 1 季度北美飲料營收和出貨量成長。

百事可樂和可口可樂都將其飲料產品多元化。除了 Tropicana 果汁和裸冰沙，百事還出售 KeVita 康普茶和即飲星巴克咖啡。可口可樂則推出了 Honest Tea、Zico 椰子水和 Topo Chico 蘇打水。

可口可樂去年分拆了瓶裝業務，而分析師認為百事也可跟進。