美股盤中─銀行股與波音股價上漲 推升道瓊上漲逾210點

在銀行股與波音股價上漲的支撑下，美國股市週三中場走高。

道瓊上漲逾 210 點，波音股價上漲 1.8%，貢獻了大部份的道瓊漲幅。

利率上升，亦推升金融股上漲 1.3%。美國 10 年期債券殖利率上升至 2.97%。

摩根大通，美國銀行及摩根士丹利股價均上漲逾 1.5%。

台北時間 00:07

道瓊工業平均指數上漲 218.21 點或 0.88% 至 25018.19。

Nasdaq 指數上漲 16.01 點或 0.21% 至 7653.87。

S&P 500 上漲 10.87 點或 0.40% 至 2759.67。

科技股跌回早場漲幅。但科技股近來大幅上漲，過去一個月，上漲逾 6%，並創新高點。

分析師說，過去幾年，科技股表現像防禦類股。現在因擔憂全球經濟成長減緩，海外數據均顯示美國以外地區經濟減緩，近來科技股表現轉佳。

擔憂美國與主要貿易夥伴爆發貿易戰，近來亦推升了科技股上揚。

墨西哥 -- 美國主要貿易夥伴之一 -- 週二公布提高關稅，目標鎖定美國商品，如豬肉，乳酪與鋼。因上週川普政府對歐盟，墨西哥與加拿大祭出了鋼鋁關稅。

加拿大外長說，加國計畫課徵相同關稅。歐盟亦威脅採取報復行動。

分析師說，目前不但沒有針對鋼鋁關稅達成協議，還增加了更多關稅。原以為美國提高關稅是為了要促使他們與美國協商，結果却引來更多關稅。希望情況不要失控。