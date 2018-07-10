中航科工(02357-HK)：法院判決富士達與森那簽訂的銷售協議無效

中航科工(02357-HK)公佈，公司控股子公司中航富士達科技股份有限公司(以下簡稱“富士達”)於2018年7月9日收到陝西省西安市中級人民法院送達的《陝西省西安市中級人民法院民事判決書》【(2016)陝01民初字6號】。

案由及訴訟請求：2015年11月17日，富士達向西安市中級人民法院提起訴訟，請求確認富士達與森那有限公司在2004年8月7日簽訂的《銷售管理協議》無效，併要求森那有限公司承擔訴訟費用。

2018年7月9日陝西省西安市中級人民法院作出民事判決書(2016)陝01民初字第6號。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十五條、《中華人民共和國涉外民事關係法律適用法》第十條、第四十一條、《中華人民共和國合同法》第一百二十六條規定，判決如下：

1、原告中航富士達科技股份有限公司與被告森那有限公司於2004年8月7日簽訂的《銷售管理協議》無效。

2、本案案件受理費100元，由被告森那有限公司負擔。如不服本判決，原告富士達可在判決書送達之日起15日内，被告森那有限公司可在判決書送達之日起30日内，向西安市中級人民法院遞交上訴狀，併按對方當事人人數提出副本，上訴於陝西省高級人民法院。

本次訴訟判決為一審判決，截止本公告日尚未生效。本次判決目前對本公司本期及期後利潤不存在影響。

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