〈走進中國〉「以奶茶代酒」 最近年輕人流行在婚禮上敬奶茶

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-18 07:33

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最近，中國年輕人整頓的風終於還是刮向了婚禮界。

有別於過去傳統的席上敬酒，不少年輕人「以奶茶代酒」，把各式新茶飲搬進了婚禮現場，一系列珍珠奶茶、輕乳茶、果茶等均成了婚禮座上賓。

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在小紅書、抖音等社交媒體上，在婚禮上敬奶茶一事也成了新流行，年輕人紛紛在評論區分享個人婚禮經歷、求攻略以及曬返圖。

那麼，這些在婚禮上敬奶茶的年輕人，為什麼要這麼做呢？

當頭頂的聚光燈灑下、悠揚的音樂響起，一對身著華服的新人站在舞台上，舉起手中的霸王茶姬向台下親朋好友致以謝意。

這是 95 後嚕嚕婚禮上的一幕。

「自己的婚禮自己做主，吃好喝好開心最要緊。」嚕嚕直截了當地講述了她對婚禮的看法。

據《中國新聞周刊》報導，嚕嚕身上有著當代年輕人的典型特徵，獨立自主有個性，不喜歡如流水線般的婚禮流程。因此，在定制婚禮時，小眾、有趣、出片成了被選定的關鍵詞。比如，她把放風箏、麵包攤、帆布袋 DIY 等環節加入其中，親朋好友既可以打卡拍照，也可以感受親自動手的樂趣。

敬酒環節自然也不能例外。出於不喜歡喝酒、討厭酒桌文化的原因，嚕嚕決定將敬酒環節改成敬奶茶。

嚕嚕是在婚禮前一天提前下單，按照每桌 10 人 ×10 桌的數量購買。由於她比較喜歡霸王茶姬的包裝，所以預訂全部選擇了霸王茶姬的輕乳茶。口味方面她選定了人氣前三款，糖度統一為 5 分甜，「這樣的選擇不太容易出錯」。

此外，她還考慮到奶茶飲用風味的情況，特意將到達時間選在了開席前 1 個小時。

在嚕嚕看來，這不僅是一個個性化的選擇，也是一個頗具性價比的決定。由於團餐的緣故，她點單時系統還給了 100 杯 85 折的優惠，最後實付了人民幣 1,500 元左右，「比一瓶茅台還要便宜」。

「從結果來看，不管是長輩還是朋友，都覺得敬奶茶的安排很有趣。因為我也有做平衡，奶茶主要面向的是年輕人，對於有飲酒需求的 2 桌長輩們，還是正常提供酒水。」嚕嚕說道。

值得注意的是，嚕嚕的行為不是個例，在小紅書平台，僅搜索 #婚禮奶茶# 話題，就能得到 12 萬篇筆記。