虹揚-KY5月營收年增25.5% 訂單掌握度直抵第四季

虹揚 - KY(6573)5 月合併營收 2.2 億元，月增 18.2%，年增 25.5%。股東會通過配發現金股利 1 元。針對今年下半年營運狀況，虹揚保持樂觀，並預估今年下半年營收獲利會優於上半年。而車用產品部分，公司成功量產打進賓士汽車後車燈零件列中。虹揚表示，因 6 吋晶圓與封裝所需的金屬、礦材，上半年處於持續缺貨或漲價狀態，使今年第一季因產品價格調漲幅度追不上原物料漲價幅度，加上匯差干擾，導致第一季總營收雖增加但盈利卻縮減狀況。



虹揚指出，近期調整對策，產品價格已做適當調升，希望今年第二季起，有望恢復穩定獲利水準。虹揚今年累計前 5 月營收 9.79 億元，年增 17.9%，主要營收佔比仍以太陽能二極體與橋式整流器為主，今年銷量都較去年成長，且訂單已掌握到第四季。



另外，虹揚 2017 年每股盈餘 3.07 元，股東會也決議通過配發現金股利 1 元。虹揚表示，分析下半年 6 吋晶圓漲風可望趨緩，對第三、四季營收獲利率有信心回穩成長，且可優於上半年表現。



產品研發方面，虹揚說明，旗下車用產品 TVS 已通過 AECQ 認證，並與許多大廠接洽中，2019 年可望加入更多車廠的零件行列中。目前虹揚車用產品已量產使用在賓士汽車的後車燈上，並積極拓展日本、韓國及印度等海外車用市場中。



關於二極體產品研發，虹揚指出，5 月中取得 3 張專利證書，包括一種無氰鍍銀的工藝法、一種光伏模組收料裝置、二級管結構 ，再為其產品添力。



虹揚規劃今年現金增資並辦理可轉換公司債籌資 6 億元，虹揚透露目前進度，預計今日送件申請，募資用途為建置揚州二廠、支付併購台灣玻封電子尾款與償還銀行借貸，及充實公司營運資金，以助益公司於二極體產業發展佈局。

