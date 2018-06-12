廣積、虹揚、儒鴻、凱美、華晶科

廣積 (8050)：與研揚(6579) 以換股方式合作，雙方股份交換完成後，研揚將持有廣積 30% 股權，廣積持有研揚 28.08% 股權，合作效益預計半年後顯現。廣積拿 26 億元換研揚 38.77 億元市值股票，相對具優勢，股價跳空鎖漲停 54.5 元。

虹揚 - KY(6573)：5 月合併營收創下歷史次高及歷年同期新高，下半年營收獲利可望優於上半年，另外，車用產品也打進賓士車的後車燈零件供應鏈中。股價開高走高，一度攻頂至 53 元，飛越季線之上，5 日及 10 日線支撐在 48.8 元。



儒鴻 (1476)：法說會看好今年整體表現樂觀，新布品的成長、電腦緹花訂單已滿至明年第一季，法人估全年 EPS 有機會上修至 18-19 元。股價跌破季線後，反彈重登 360 元之上，挑戰 10 日及 20 日均線反壓，三大法人動向具影響力。



凱美 (5317)：國巨集團旗下對外整併的主體，也可透過國巨的通路進行銷售，有機會成為奇力新模式，今年本業持續獲利，加上出售龍華廠和雲林廠利益將於第二季進帳，貢獻獲利將超過 3 個股本，盤中股價續創 92.7 元新天價。



華晶科 (3059)：朝影像處理解決方案廠轉型有成，帶動營運增長，計畫辦理現金增資私募普通股或海外轉換公司債，引進策略性投資人，增添市場想像空間，盤中股價開高走高，一度強攻 39.75 元漲停板。

