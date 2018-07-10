台積電6月營收704億元 連3月下滑 張忠謀：今年仍可破兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公布 6 月營收，達 704.38 億元，月減 13%，年減 16.3%，連 3 月下滑，第 2 季營收達 2332.76 億元，較第 1 季 2480 億元下滑 6%，由於新台幣貶值，季營收略優法說預期，上半年營收 4813.55 億元，較去年同期成長 7.5%；創辦人張忠謀今日表示，台積電今年營收在舒服的狀態下仍可突破兆元。

台積電 6 月營收持續下滑，降到 704.38 億元，較 5 月 809.69 億元減少 13%，連 3 個月走跌，表現不如過往，不過由於新台幣貶值，第 2 季整季營收，表現略優法說預估。

台積電原先法說預期，第 2 季營收約落在 78-79 億美元，以台積電法說時給的匯率假設 1 美元兌新台幣 29.2 元計算，第 2 季新台幣營收約落在 2278-2307 億元。

台積電今年第 2 季受到包含蘋果與非蘋手機銷售動能不佳影響，加上挖礦熱潮降溫，營運表現平淡，上半年較去年同期成長 7.5%，符合原先預期，不過下半年開始，市場對台積電第 3 季營運雜音看法不少，季增率最低預估已跌破 1 成。

不過，台積電創辦人張忠謀今日表示，台積電今年營收仍可望超越兆元，且是舒服的狀態下超越，可預期台積電下半年營收將達 5000 億元以上，較上半年成長 8%。