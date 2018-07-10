唯中國風景獨好 橋水來抄底？

2018年6月29日，橋水（中國）投資管理有限公司在中國證券投資基金業協會完成備案登記，正式成為中國境內私募管理人。至此，在華設立的外資證券私募基金數量已經增至12家。



來源：中國證券投資基金協會

其實早在2016年3月份，橋水便完成了公司的註冊，但私募備案遲遲沒有開展。恰逢A股市場下跌，橋水正式成為私募管理人，不少媒體報導稱，外資入場抄底A股。



來源：同花順

新一輪的金融改革開放 更多外資的到來是必然

2018年7月8日，證監會發佈公告“外國投資者參與A股交易範圍進一步放開，證監會就相關賬戶管理制度修改正式向社會公開徵求意見”。公告裡表示，證監會已經會同有關部門上報了《關於進一步放開外國人A股證券賬戶開立政策的請示》，並已獲國務院原則同意。金融領域的不斷開放為外資的進入創造了良好條件。

前不久結束的博鰲論壇，中國宣布了將大幅放寬包括金融業在內的市場准入的消息，現任央行行長易綱宣布了12項改革的內容。對於金融開放的過程，易綱表示，有五項將在年內落實。近年來，我國的資本市場對外快放步伐不斷向前邁進，從滬港通、深港通的開通，再到MSCI納入A股，以及正在推進過程中的滬倫通。

也許橋水此時的姍姍到來與A股行情大跌有著密不可分的聯繫，但更不可否認的是，隨著我國金融領域的進一步開放，不止橋水，還會有更多的外資進入A股市場。

橋水全天候VS中國股市

金融巨鱷進入中國股市並不是什麼新鮮的新聞，外資與中國股市水土不服的新聞也常常被人津津樂道，一些合資的券商甚至處於連年虧損的窘境。那麼，同樣的事情會不會發生在橋水的身上呢？

橋水基金最有影響力的一套交易策略，就是所謂任何時候都適用的全天候策略。說起全天候策略不得不提一下Alpha和Beta。 Alpha投資-是一種主動型的投資方式，目的是形成與市場相關性低的超額收益回報。投資人希望通過Alpha投資，可以尋求一些難以發現的、對投資技巧要求很高的超額收益項目。 Beta是衡量投資組合與市場整體表現的一個相關性指標。 Beta投資的收益和風險幾乎完全與市場的整體表現一致，並且投資產品的成本小、流動性高。通過beta投資，投資者可以以高流動性以及高透明度獲得市場收益率，同時只需要承擔比較小的風險和費用。

全天候策略是一種建立最優beta組合的投資策略。全天候策略強調低投資費用，資產組合集中在全球的通貨聯動型債券以及全球固定收益產品，目標是獲得超過市場收益的更高的風險調整收益。全天候策略認為，任何資產價格都與經濟活動水平(增長、衰退)和價格水平(通脹、通縮)這兩個因素有關，橋水正是根據不同的經濟活動水平和價格水平來配置不同的資產，減少不利波動。這種投資方式在牛市期間表現不是最好的，但在股市低迷時，往往表現亮眼。在2008年金融海嘯期間，美國對沖基金平均虧損達到19%，而橋水基金卻斬獲正收益。有網友稱，在A股持續低迷時引入橋水，也許是證監會希望全天候策略能夠幫助中國股民更合理的投資。

看空一切 唯中國風景獨好？

今年以來，橋水基金滿世界的看空。 6月6日，橋水基金首席投資官Greg Jensen在最近的一份報導中“2019年已經被設定為危險的一年，因為財政刺激在逐步減少，而美聯儲收緊貨幣的影響將走向巔峰。”Jensen還提到，美國經濟在邁向周期尾聲，流動性已去除，市場卻沒有體現大環境變化。流動性轉變和周期進入末端的動向給資產帶來危險，而金融資產的反映又讓危險形勢變得複雜。

那麼，橋水此時進入A股市場，是因為歐美水深火熱、中國風景獨好嗎？自2008年以來，美股受低利率的影響，已經經歷了差不多10年的牛市，市盈率已經超過了金融危機之前，位於歷史第三高。反觀這邊跌跌不休的A股，截至2018年7月9日收盤，市盈率方才14.03。

再提一次全天候策略的核心，全天候是在風險平價的基礎上，根據不同的經濟活動水平和價格水平來配置不同的資產。再加上中國股市的相對低相關性，選擇此時進入中國市場，很大可能是為了避險。

引用吳曉玲在清華金融學院畢業典禮上的一句話，金融不能是高高在上的塔尖，要回歸本源，服務實體經濟，服務普羅大眾，讓金融為每一個人提供改變自己命運的機會。橋水等大型外資機構的引入無疑標誌的我國金融市場開放步伐的加快，同時也對我國金融監管等基礎提出了更高的要求。

作者：呂品

編輯：夏雨辰、唐文英

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