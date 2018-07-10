漢來美食6月營收年增12% H2旗下金雞加速展店

漢來美食 (1268)6 月合併營收 2.84 億元，年增 12.27%；累積上半年營收 18.18 億元，年增 6.59%。漢來表示，主要受惠於去年底和今年初展店的新店效益，台南、台中名人坊業績超越預期，此外，6 月中旬因為台南上海湯包分店開幕，營收表現優異，第三季可望繼續推升營收。漢來指出，今年拓店計劃仍將持續並集中在下半年；6 月中旬於台南南紡購物中心開幕的漢來上海湯包第 3 家分店，開幕不到一個月時間，已創下平均翻桌率 7 次的佳績。



而集團品牌店數僅次於漢來海港的漢來蔬食，7 月初在台中中友百貨再開出 1 家，總店數已達到全台 7 家、大陸 1 家的規模。漢來提到，漢來蔬食是集團展店品牌中，展店獲利最穩定、口碑最好的品牌之一，平均以每年一店的速度在全台各城市百貨賣場拓點，每家店每月的平均營收可達 330 萬元以上，可謂是盈利穩定的「小金雞」。



進入 2018 下半年，漢來金雞母「漢來海港」餐廳在今年也將再展 1 家分店，預計在今年 12 月、採合資方式於泰國曼谷開出的漢來海港第 10 家分店，這是海港品牌體系首家跨足東南亞的旗艦店，營業坪數達 596 坪，預估將成為東南亞最大的一家自助百匯餐廳；也是國內餐飲集團將大型海鮮百匯自助餐廳的成功經驗複製到海外的首例。



至於其他品牌計畫，漢來也表示，年底前將會有海港自助餐漢來店的大改裝，以及漢來名人坊台北店的展店行程，2018 年預計仍會是動能滿載的一年。