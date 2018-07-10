〈張忠謀大樓揭牌〉營運總部經歷3個地址 營收從1.3億元成長到破兆元

台積電 (2330-TW) 營運總部命名為「張忠謀大樓」，創辦人張忠謀今 (10) 日退休後首度回娘家，致詞時指出，營運總部用自己名字命名，對此感到相當感激，且意義比領到的退休金還要大很多，而台積電營運總部經過 2 次搬遷，到現在所處的晶圓 12 廠營運總部，營收從 1.28 億元成長到今年將破兆元，未來要持續維持技術與優勢領先。

張忠謀致詞時表示，退休時當時有許多記者問他，是否會懷念台積電，他當時表示，對同仁一定有很多懷念，到現在還是一樣的懷念之情，但是經過了近 1 個月，他現在感覺對辦公室也有點懷念。

張忠謀說，現在台積電所在的營運總部，是公司總部的第三個地址，最早時台積電總部位在工研院的 Fab 1，當時營運篳路藍縷，且他時任工研院院長，因此在總部也沒有辦公室，台積電總部在第一個地址時間是 1987 年到 1990 年，營收規模從 1.28 億元成長到 22 億元。

到 1990 年時，台積電總部搬到第二個地址 Fab 2，當時台積電年營收 22 億元，到 2003 年成長到了 2030 億元，營收成長 92 倍，2003 年台積電搬到現在晶圓 12 廠所在位址，2018 年台積電營收將破兆元，營收持續翻倍成長。

張忠謀也說，現在公司並不跟他說實際營收數字，但他個人認為，要破 1 兆元應該沒有問題，且是很舒服的情況下可以達成。

張忠謀說，31 年來，台積電成功有很多原因，其中一個是所有的同仁、主管們群策群力，另一個是台積電的價值，其中包含誠信正直、承諾、創新與客戶信任，這四個價值過去維持著讓台積電走到今天，未來也要持續維持。

張忠謀也強調，台積電的使命，是要做全球邏輯 IC 產業的產能與技術提供者，這數 10 年來這樣的使命沒有改變，到現在也沒有看到要改變的理由，且台積電競爭優勢在過去幾 10 年已經變強很多，以後還要變得更強，要讓優勢、技術持續領先，還要提供優異的生產效率與客戶信任。

張忠謀認為，台積電努力的成果，包含是在資訊業界，與文明世界裡面，都做到很重要也很舉足輕重的地位，假如世界上沒有台積電，全球數 10 億人口都將感受到不便利性。

但他也強調，這些成果，對台積電同仁而言，是鼓勵也是警惕，鼓勵是因為台積電能走到現在不容易，同仁們應該很有成就感，警惕則是這樣的地位很容易失去，因為現在的競爭者很多也很厲害，不只是傳統的競爭者，還有國際外交、政治等產生出的複雜環境。

他認為，自己現在是台積電的旁觀者，對台積電所處的外在環境，包含商業競爭、甚至有國家傾力推動產業發展、甚至更大的美中貿易戰，對這些無法預測的情況與複雜度，一方面很興奮，一方面又為台積電捏一把冷汗，不過他強調，對台積電同仁還是會很有信心，過去從沒有失望過，未來也不會有。